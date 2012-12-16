ستاد گرامیداشت حماسه 9 دی در نهاوند تشکیل شد

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور میلیونی مردم مسلمان ایران در تظاهرات 9 دی که در طول سه دهه تاریخ انقلاب بی‌نظیر بود، بصیرت، هوشیاری و دشمن‌شناسی ملت مسلمان ایران را به خوبی نشان داد و برای همیشه به عنوان حماسه‌ای ماندگار در تاریخ باقی خواهد ماند.

وی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان متولی بزرگداشت مناسبت‌های انقلاب، که هر کدام نقطه عطفی در کارنامه انقلاب هستند، ستاد بزرگداشت حماسه ماندگار 9 دی را برای زنده نگه داشتن این روز تاریخی تشکیل داد.

وی اظهار داشت: مردم مسلمان ایران در این روز اثبات کردند که در مقابل ریزش‌های اندک انقلاب، انبوهی از رویش‌ها از دل توده‌های مردم عدالت‌خواه و آزادمنش رشد و نمو کرده و حضور گسترده و چشم‌گیر اقشار مختلف و سلایق گوناگون در آن روز، تنها بخش کوچکی از این حقیقت است.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند افزود:هوشیاری و بصیرت مردم مسلمان ایران، عامل اصلی و مهم حفظ انقلاب و مانع اساسی دشمنان ملت در دستیابی به اهداف شیطانی آنهاست.

وی گفت: 9 دی آثار و پیامدهای گسترده ای را در داخل و خارج از کشور داشت و نشان داد که غربی ها در برآورد واقعی قدرت ایران ناتوان هستند.

حجت الاسلام گروسی با تاکید بر اینکه باید از 9 دی برای مدیریت آینده کشور درس گرفت، گفت: باید از چنین حرکت ارزشمندی تجلیل شود و ستاد بزرگداشت 9 دی با همین نگاه تشکیل شده و بنا دارد که موضوعات مرتبط با این روز را به شکل تبیینی برای جامعه تشریح کند.