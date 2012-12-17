حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وحدت حوزه دانشگاه در کلیات به خوبی رخ داده است اما از نظر مسائلی که باید رخ دهد این وحدت هنوز محقق نشده است.

وی دلیل این عدم تحقق را عدم آشنایی دو طرف از موقعیت‌های یکدیگر عنوان کرد و گفت: باید آشنایی حوزه و دانشگاه از یکدیگر به روزتر و عمیق تر شود.



رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه باید رابطه علمی اساتید دانشگاه و حوزه، به طور مستمر انجام شود، در بخش های مختلف تخصصی که در هر دو نهاد مشترک است، نشست های تخصصی، پنل ها و کارگاه های مشترک بین اساتید دانشگاه و حوزه برگزار شود.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: باید فرصت مطالعاتی برای اساتید در حوزه‌ها ایجاد شود تا به حوزه‌ها اعزام شده و دروس حوزوی را در رشته‌های مختلف مطالعه کرده و آن را به دانشگاهیان ارایه دهند، در دانشگاه علامه این فرصت مطالعاتی در بخش های مختلف ایجاد شده در این زمینه هم ایجاد خواهد شد.



وی بابیان اینکه دانشجویان به دروس حوزوی علاقه زیادی دارند تصریح کرد: وظیفه مسئولان دانشگاه و حوزه برای تحقق وحدت این دو نهاد فراهم کردن زمینه ارتباط این دو نهاد به صورت مرتب است.

شریعتی افزود: دانشگاه علامه در راستای این برنامه اقدام به راه اندازی پژوهشکده قم کرده و قرار است دانشجو و استاد به این پژوهشکده اعزام شده و از ظرفیت اساتید حوزه هم استفاده شود تا به این نکته مشترک یعنی وحدت حوزه و دانشگاه دست یابیم.