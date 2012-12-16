کاهش محسوس دما در مازندران/ برف شدید در مناطق کوهستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، با عنایت به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، با تقویت جریانات سرد شمالی در روز های یکشنبه و دوشنبه این هفته، تداوم بارش ها، دمای هوا به طور محسوسی کاهش می یابد.

مقدار بارش در نیمه غربی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و بارش در ارتفاعات به صورت برف است که لغزندگی در جاده و اختلال در تردد محور های کوهستانی را به همراه خواهد داشت.



آب گرفتگی معابر عمومی در برخی از مناطق استان دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین به شهروندان و مسافران توصیه می شود: در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان به خصوص در شب و در هنگام بارندگی های شدید با رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن و کسب اطلاع از مسیر طی طریق کنند.



در اطلاعیه این اداره کل تاکید شده تا شهروندان از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.



ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری با رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.



به نیروهای امدادی و خدماتی توصیه می شود آمادگی لازم جهت هر گونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی نظیر گذشته به خصوص در راههای ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.