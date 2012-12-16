مرکز خدمات فناوری و کسب و کار کشور در اراک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار اراک با زیربنای پنج هزار و 111 متر مربع شامل٬ 36 دفتر کار جهت استقرار واحدهای مشاور٬ آمفی تئاتر٬ سالن های جلسات٬ کتابخانه مرجع٬ کلاس های آموزشی٬ نمازخانه٬ رستوران٬ نمایشگاه دائمی و مجازی٬ واحدهای اداری(مدیریت راهبری و مدیریت نگهداری مرکز)٬ واحدهای خدماتی (واحدتکثیر٬ ماشین نویسی و غیره)٬ مرکز سرور٬ شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات پر سرعت عصر یکشنبه مورد بهره برداری قرار گرفت.



خدمات توسعه کسب و کار شامل طیف وسیع و متنوعی از خدمات است که به منظور بهبود عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط٬ دستیابی به بازار و ارتقاء توان رقابتی این بنگاه ها ارایه می شود.



امروزه نقش و اهمیت خدمات توسعه کسب و کار در توسعه کمی و کیفی بنگاه های کوچک و متوسط در سطح جهان به خوبی شناخته شده و به عنوان ابزاری برای توسع بنگاه ها مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفته است.



واحدهای مشاور مستقر در مرکز با توجه به اهداف و ماموریت مرکز از بین واحدهای واجد صلاحیت با توجه به اساسنامه و مجوزهای قانونی٬ درزمینه خدمات فناوری و کسب و کار فعالیت می کنند و متقاضی استقرار در مرکز هستند٬ انتخاب می شوند.



این مراکز واحدهایی هستند٬ که در داخل شهرک های صنعتی بزرگ و یا شهرک های فناوری٬ برای ارائه خدمات نرم افزاری به واحدهای تولید و صنعتی (با اولویت واحدهای مستقر در شهرک صنعتی) ایجاد می شوند.



بنا براین گزارش٬ شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی بر اساس مصوبات سفرهای ریاست جمهور و جهت گیری های کلان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اقدام به ساخت و افتتاح اولین مرکز خدمات فناوری و کسب و کار در این استان کرده است.



براساس این گزارش٬ این مرکز از نظر ساختمان٬ مساحت٬ امکانات و تعداد دفاتر قابل واگذاری نمونه ای منحصر به فرد در سطح کشور است.



این مرکز با هدف کمک به ارتقاع دانش فنی واحدهای صنعتی به منظور رقابت در عرصه جهانی٬ سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای مشاور به منظور کمک به رشد آنها٬ کمک در جهت دهی مراکز پژوهشی مرتبط با مراکز به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای صنعتی و ایجاد فضای مناسب بری فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان داخل و خارج از کشور احداث شده است.



در این گزارش آمده است٬ حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار واحدهای صنعتی٬ پشتیبانی از توسعه کارآفرینی و تامین منابع مالی٬ توسعه اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک٬ پشتیبانی از ایجاد پیوند صنایع کوچک و متوسط و بزرگ و توسعه شبکه های صنعتی٬ پشتیبانی از انجام آموزش های تخصصی و برنامه های ارتقاع مهارت کارکنان واحدها از دیگر اهداف احداث این مرکز است.



ایجاد بستر لازم برای فعالیت مشترک واحدهای صنعتی داخلی و خارجی با روش شبکه سازی آنها٬ تشویق پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرآینده ها و فناوری های متناسب با بازار٬ ساماندهی توانمندی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای مسقتر از دیگر اهداف احداث این مرکز خدمات فناوری است.



قابلیت دسترسی ساده به صورت فیزیکی و مجازی٬ دارا بودن ساختار ستادی کوچک ولی توانمند و مدیریت با تجربه در راهبری امور فناوری٬ دارا ی توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا٬ دارای زیر ساخت های تاسیساتی و ارتباطی مناسب٬ از ویژگی های مرکز خدمات فناوری و کسب و کاراست.



لازم به ذکر است٬ دارای دسترسی مناسب از قبیل اتوبان٬ فرودگاه و راه آهن ٬ دارای معماری نوین ساختمانی و محیط آرام و دلپذیر و گرایش به خودگردانی در نگهداری مرکز و پشتیبانی دولت در راهبری نرم افزاری از دیگر ویژگی های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار است.