به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون توسط فرامرز ابوالصدق در مرحله صداگذاری قرار دارد. فیلم نیاز به موسیقی ندارد و به همین دلیل بدون ساخت موسیقی برای حضور در جشنواره فجر امسال آماده نمایش می شود.

در این فیلم پگاه آهنگرانی، احمد مهران‌فر، نازنین بیاتی، بهرنگ علوی، فریدالدین، لادن سلیمانی و... به ایفای نقش می‌پردازند.تدوین فیلم توسط پرویز شهبازی انجام شد و علی مترصد دستیار شهبازی در تدوین فیلم است.

"سلام/خداحافظ" در سکوت خبری مراحل فیلمبرداری را پشت سرگذراند. تهیه کنندگی این فیلم بر عهده امیر سمواتی است که پیش از این با شهبازی تجربه فیلم "نفس عمیق" را داشته است.