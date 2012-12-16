به گزارش خبرنگار مهر حسن خیریان پور، بعدازظهر یکشنبه در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملایر به ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه اشاره کرد و عنوان داشت: این فرهنگ باید در بین مردم تقویت شود.

وی گفت: در این زمینه شهرستان ملایر جایگاه خوبی دارد اما کافی نیست و باید به بالاترین سطح مطالعه مفید دست پیدا کند.

خیریان پور ابراز داشت: درحال حاضر از نظر فضای عمومی کتابخانه‌های شهرستان ملایر از متوسط کشور بالاتر و از متوسط استان پایین‌تر است و باید در این زمینه به متوسط استان همدان برسد.

وی اظهار داشت: با احداث کتابخانه مرکزی در آینده نزدیک در ملایر، سرانه فضای کتابخانه‌های عمومی این شهرستان دو برابر می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی با هدف برسی دقیق فرهنگ‌های مختلف و تعمیق بیشتر فرهنگ در بین عامه مردم تشکیل شده، گفت: تصمیمات و مصوباتی که در این جلسه مطرح و برای آن راهکار ارائه می شود، باید در سطح شهرستان عملی شود.

وی به فرهنگ بسیج اشاره کرد و گفت: داشتن روحیه بسیجی در همه امور و نهادینه کردن این فرهنگ در سطوح مختلف جامعه در موفقیت و مشارکت اجتماعی مردم اثرگذار است که باید برای تعمیق این فرهنگ تلاش شود.

فرماندار ملایر فرهنگ بسیج را یک حالت بازدارندگی برای مقابله با آسیب‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خواند و گفت: یکی از راهکارهای تعمیق فرهنگ بسیج و روحیه ایثار و شهادت‌طلبی اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی بوده که شهرستان ملایر در این زمینه در استان همدان پیشتاز است.

فرماندار ملایر در ادامه به ضرورت ترویج فرهنگ وقف در شهرستان ملایر اشاره کرد و گفت: این سنت حسنه در دین مبین اسلام بسیار سفارش شده و شهرستان ملایر در این راستا در جایگاه اول استان و در کشور نیز در جایگاه بالایی قرار دارد و اوقاف و امور خیریه می‌تواند در اختصاص زمین و ساخت و مشارکت کتابخانه مرکزی به امر مهم مطاله در شهرستان کمک داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به موانع و مشکلات امروز جامعه در ازدواج جوانان افزود: متاسفانه مشکلات و موانع باعث کم شدن انگیزه جوانان به ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج شده است.