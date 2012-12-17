چند بازیکن سرخابی در لیست مرفاوی/ از بازی ایران برابر عربستان خجالت کشیدم!

محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت این تیم برای بازی در جام حذفی مقابل ابومسلم ضمن بیان مطلب فوق گفت: ابومسلم تیم ریشه‌دار و خوبی است که موفق شد پیکان را حذف کند. ما انتظار داشتیم پیکان به مرحله بعد صعود کند ولی جام حذفی جام شگفتی‌هاست و این اتفاقات در آن طبیعی است. با این حال پیروزی ابومسلم به ما تلنگر زد که در مرحله یک هشتم کار سختی داریم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر صحبت‌هایی که در خصوص تغییر کادر فنی صبا مطرح می‌شود، تاکید کرد: این حرف‌ها به خاطر شیطنت برخی از دوستان بود و گرنه شرایط صبا طوری نیست که بخواهد کادر فنی آن عوض شود. خوشبختانه رضا کشوری مدیرعامل جدید باشگاه از کادر فنی حمایت کرده و قول داده است تا آخر این هفته مشکلات مالی را هم برطرف کند.

مربی تیم فوتبال صبای قم با اشاره به اضافه شدن سهراب بختیاری‌زاده به صبای قم، افزود: همه بازیکنان از حضور بختیاری‌زاده استقبال کرده و خوشحال شدند. سهراب بازیکن با تجربه‌ای است که بازگشت او به ما کمک خواهد کرد. علاوه بر بختیاری‌زاده، چند بازیکن مازاد استقلال و پرسپولیس هم در لیست مرفاوی قرار دارند که اگر بتوانیم آنها را جذب خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره عملکرد تیم ملی در مسابقات غرب آسیا هم یادآور شد: به صورت خلاصه دیدار ایران و عربستان را تماشا کردم و از بازی تیم ملی خجالت کشیدم. ما تنها یکی، دو موقعیت گلزنی ایجاد کردیم و توپ مدام روی دروازه‌مان بود. به نظرم مقابل عربستان ناتوان بودیم!

فکری در پایان گفت: فوتبال ما را سراپا مسائل حاشیه ای و کثیف گرفته است. چطور می‌توان از این فوتبال انتظار داشت مربیانی که سالم کار می‌کنند، موفق باشند. همین مسائل باعث می‌شود فوتبال ملی ما به همین روز بیفتند. به عنوان یک فوتبالی خواهش می‌کنم از مربیان سالم حمایت بیشتری شود تا این کور سوی فوتبال هم از دست نرود. امیدوارم روزی نیاید که حسرت بخوریم روزی در ایران فوتبال داشتیم.