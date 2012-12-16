16 باب کتابخانه شهری و روستایی در ملایر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی آخشیک بعدازظهر یکشنبه در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملایر گفت: سرانه زیربنایی کتابخانه‌های عمومی در ملایر به ازای هر 100 نفر یک متر و 60 سانتیمتر مربع است.

آخشیک افزود: این سرانه در استان همدان یک متر و 80 سانتی‌متر و در کشور یک متر و 26 سانتی‌متر است که شهرستان ملایر از متوسط کشور بالاتر و از متوسط استان پایین‌تر است.

وی ابراز داشت: با احداث کتابخانه مرکزی با زیربنایی چهار هزار مترمربع در آینده‌ای نزدیک این سرانه افزایش خواهد یافت.

آخشیک گفت:میزان مطالعه مفید در استان همدان با احتساب روزنامه و اینترنت47 دقیقه و بدون احتساب این موارد 14 دقیقه ومطالعه مفید در ملایر 18 دقیقه است که شهرستان ملایر از استان بالاتر است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر 10 هزار نفر در شهرستان ملایر عضو کتابخانه‌های عمومی هستند که از این تعداد دو هزار نفر امسال در هفته کتاب عضو کتابخانه‌های عمومی شده‌اند.

مدیر کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر عنوان کرد: در کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر 115 هزار عنوان کتاب با 136هزار نسخه موجود است که از سال 85 به بعد در این زمینه 154 درصد رشد داشته است.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر نیز به برنامه‌های انجام شده در هفته بسیج اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین این برنامه‌ها تجمع عاشورایان در میدان امام‌زاده عبدالله ملایر بود که با عظمت و شکوه خاصی برگزار شد.

سیره عملی شهدا با فرهنگ بسیجی آمیخته است

مراد اسماعیلی بسیج را میراث ماندگار امام خمینی (ره)برای اداره بهتر امور و مشارکت عمومی و فرهنگ مبارزه با ظلم ستیزی در جامعه خواند و گفت: سیره عملی شهدا با فرهنگ بسیجی آمیخته است که باید این سیره استخراج و برای نسل جوان احصا شود.

وی گفت: در این برهه از زمان نسل جوان نیازمند سیره عملی شهدا به عنوان الگو است که در این راستا باید شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از متولیان امر برنامه‌ریزی و آن را در بین نسل جوان عملی سازد.

مدیر حوزه علمیه خواهران ملایر نیز به موانع و راهکارهای ازدواج آسان در جامعه اشاره کرد و گفت: خیرین باید در این امر مهم وارد شوند تا مشکلات این سنت بزرگ اسلامی رفع شود.

مرضیه انصاریان گفت: برای ترویج ازدواج آسان باید الگوهای عملی برای جوانان احصا شود.

باید ازدواج طلبگی نیز در جامعه رواج پیدا کند

وی عنوان داشت: با توجه به ترویج ازدواج دانشجویی به عنوان یکی از موارد ازدواج آسان باید ازدواج طلبگی نیز در جامعه رواج پیدا کند.

مدیر حوزه علمیه خواهران ملایر ابراز داشت: امروزه در کشور علاوه بر موانع اجتماعی ازدواج، موانع قانونی نیز وجود دارد که در این راستا دستگاه‌ها باید این موانع را که شامل، پیدا نشدن همسر مناسب، اشتغال دختران با انگیزه تامین مالی، بیشتر شدن تعداد دانشجویان دختر از پسر، تحصیل دختران در رشته‌های نامتناسب با روحیه آنان، رشته‌های ناهمخوان ورزشی مناسب دختران ایجاد بالا بودن هزینه‌ها و بالا بودن توقعات در خانواده‌هااست را رفع کنند تا جوانان ترغیب بیشتری به سمت ازدواج داشته باشند.

وی به مراکز مشاوره اشاره کرد و گفت: مراکز مشاوره باید اطلاعات مفیدی را به جوانان قبل از ازدواج ارائه دهند تا جوانان با روشنگری بیشتری به این امر بپردازند.