امیر سمواتی تهیه کننده "پنج ستاره" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: مدتی پیش موافقت اصولی این فیلم را با عنوان "پروانه ام باش" دریافت کردیم. اما به تازگی پروانه ساخت را با نام دیگر "پنج ستاره" گرفتیم تا کار را شروع کنیم.

وی افزود: فیلمبرداری اوایل دی ماه آغاز می شود. در این فیلم سحر قریشی، شیرین بینا، محمود جعفری و دیبا زاهدی و... بازی می کنند.

کامبوزیا پرتوی؛ مشاور کارگردان، فرشاد محمدی؛ مدیر فیلمبرداری، محمدرضا دلنوازی؛ مدیر تولید و منصور شهبازی؛ صدابردار از دیگر عوامل فیلم هستند.

این فیلم داستان دختری است که برای رفتن به دانشگاه دچار مشکلاتی می شود. فیلمبرداری "پنج ستاره" در تهران انجام می شود.