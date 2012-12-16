اثر دانش آموز شیرازی به هفتمین جشنواره کشوری عکس کودک راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این عکس برگزیده که با موضوع " کودک " در هفتمین جنشواره عکس کودک شرکت کرده توسط هیئت داوران جشنواره عکس کودک از میان بیش از پنج هزار عکس که به دبیرخانه جشنواره رسیده بود به همراه 128 اثر عکاسی دیگر برای شرکت در نمایشگاه انتخاب شده است.

اسماعیل عباسی دبیر هفتمین جشنواره عکس کودک اعلام کرد: در بخش کودک 39 عکاس با 47 عکس و در بخش نوجوان 54 عکاس با 82 عکس در این جشنواره حضور خواهند داشت.

محمدمهدی رحیمیان مدرس عکاسی، محمد ستاری عضو هیئت علمی گروه عکاسی دانشکده هنرهای تجسمی، کیارنگ علایی مدرس عکاسی، کریم متقی عکاس و مترجم و کوروش پارسانژاد سرپرست واحد گرافیک کانون قضاوت آثار این جشنواره را بر عهده داشتند.

نمایشگاه عکس از 26 دی تا ششم بهمن در مرکز‌ آفرینشهای فرهنگی هنری کانون استان تهران واقع در خیابان حجاب و مراسم اهدا جوایز به برگزیدگان هفتمین جشنواره عکس کودک نیز همزمان با گشایش نمایشگاه عکس برگزار خواهد شد.

مجموعه‌ عکسهای منتخب و برگزیده عکاسان کودک و نوجوان در این جشنواره در قالب کتابی منتشر و این کتاب در روز اهدا جوایز به برگزیدگان، به صورت رسمی رونمایی می‌شود.

پایگاه خبری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانیwww.kanoonnews.ir اسامی این آثار منتخب را اعلام کرده است.

یگانه خشنودی دانش آموز کلاس اول دبیرستان نمونه یاس شیراز اظهار داشت : با بکارگیری ترکیبی از سنت و مدرنیته در اثر عکاسی خود نمایی از یک کودک را در کنار یک اثر نقاشی دیواری به تصویر کشیده است.

این دانش آموز شیرازی ادامه داد: عکاسی با دامنه دید باز عکاسی از طبیعت و پرتره نگاری از جمله علاقه مندی هایم در عکاسی است.

برداشت سه هزارو 400 تن عسل از زنبورستانهای فارس

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی فارس گفت: آمارگیری مهرماه سال جاری از 400 هزار کلونی زنبور عسل نشان داد که در مقایسه با سال 89 حدود 35 درصد افزایش رشد جمعیت کلنی های زنبور عسل داشته ایم که از این تعداد کلنی میزان سه هزارو 400 تن عسل برداشت شده که در مقایسه با سال 89، حدود 20 درصد افزایش تولید نشان می دهد.

صادقی افزود: آمارگیری مهرماه سال جاری از 400 هزار کلونی زنبور عسل نشان داد که در مقایسه با سال 89 حدود 35 درصد افزایش رشد جمعیت کلنی های زنبور عسل داشته ایم که از این تعداد کلنی میزان سه هزارو 400 تن عسل برداشت شده که در مقایسه با سال 89، حدود 20 درصد افزایش تولید نشان می دهد.

صادقی اظهار داشت: براساس آمارهای دریافتی شهرستانهای کازرون با 60 هزار کندو و تولیدی معادل 540 تن، فیروزآباد با 55 هزار کندو تولید 500 تن عسل و جهرم با 35 هزار کندو و تولیدی برابر با 330تن به ترتیب مقام اول تا سوم تولید عسل در استان فارس را به خود اختصاص داده اند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی فارس تصریح کرد: با توجه به تنوع گیاهی موجود در استان فارس عسل بسته به نوع گیاهی که زنبور تغذیه می کند از نظر مزه و مواد معدنی متفاوت است از جمله عسل نارنج، گون، کنار و گیاهان ترکیبی است که مرغوب ترین آن عسل گون و کنار و دارای سه درصد قند ساکارز است.

وی یادآور شد: عسل گون در شهرهای سپیدان، اقلید، آباده و عسل کنار در فراشبند، قیروکارزین، فیروزآباد، داراب، لار، لامرد و ممسنی و عسل مرکبات در جهرم، فیروزآباد و داراب و عسل ترکیبی در شیراز، جهرم، فیروزآباد و داراب تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: برخورداری استان از تنوع آب و هوایی و وجود باغات دیم و منابع طبیعی، آموزش و راهنمایی های کارشناسی نقش مهمی در افزایش تعداد کلونیهای زنبور عسل و در نتیجه تولید عسل بوده است.