تولید نیمی از نهال زیتون مازندران در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، طهمورث قاسم نژاد افزود: با توجه به اهمیت توسعه کشت گیاهان صنعتی در تامین روغن خوراکی، حدود 740 هکتار از اراضی ساری به باغات زیتون اختصاص دارد.

وی به وجود 15 واحد نهالستان تولید زیتون ساری اشاره کرد و گفت: توزیع هفت هزار و 730 اصله نهال یارانه دار برای احداث 17 هکتار باغ جدید الاحداث، انجام عملیات پیوند در باغات دیربارده، انجام عملیات هرس و تغذیه و آزمون خاک و برگ، بهره گیری از کارشناسان ناظر و برپایی کلاسهای آموزشی از جمله اقدامات و فعالیت های این مدیریت در توسعه کمی و کیفی این گیاه صنعتی است.

کمک خیران چالوسی به کتابخانه های کلاردشت

رئیس اداره کتابخانه های عمومی چالوس، از کمک 200 میلیون ریالی خیران کتابخانه ساز چالوسی برای ساخت کتابخانه خبر داد.

رودابه آزادیان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی چالوس اظهار داشت: این کتابخانه در حال تعمیر بوده و تاکنون مبلغ 220 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی چالوس با اشاره به موضوع زمین اهدایی که از طرف میار نعیمی، خیر کتابخانه ساز چالوسی در سال 89 به کتابخانه اهدا شد، گفت: تاکنون بودجه ای به این پروژه تخصیص داده نشده و چنانچه امکان تخصیص اعتبار برای این زمین وجود ندارد ، پیشنهاد میکنیم که این کتابخانه به صورت مشارکتی احداث شود.

انعقاد قرارداد کشت سویا در بابل



مدیرجهاد کشاورزی بابل گفت: در فصل کاشت، داشت و برداشت سویا مقدار 10 تن بذر اصلاح شده و13 تن انواع کود شیمیایی بین بهره برداران این شهرستان بابل توزیع شد.

مسعود غلامی بیان داشت: 80 تن دانه روغنی سویا دراراضی زراعی بابل تولید و برداشت شد.

وی افزود: در سالجاری قرارداد کشت سویا در سطح 220 هکتار از اراضی بابل با کشاورزان این شهرستان انجام شد.

پژوهش های کاربردی برطرف کننده نیازهای اصلی کشور



رئیس دانشکده فنی امام محمد باقر(ع )ساری گفت: پژوهش های کاربردی می تواند نیازهای اصلی کشور را برطرف کند.

ناصر صداقتی پورافزود: با توجه به تحریم های دشمنان، پژوهش های محوری و کاربردی می تواند به عنوان راهکار در این برهه از زمان قلمداد شود.



وی با اشاره به اینکه هفته پژوهش امسال با شعار پژوهش تقاضا محور و تولید دانش بنیان، زیر بنای اقتصاد مقاومتی مطرح شده است بیان داشت: همه ما موظفیم در این جهت گام های موثری برداریم.



افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی و فناوری مازندران

نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی و فناوری مازندران، در دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری افتتاح شد.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری مازندران روز یکشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: در پنج غرفه این نمایشگاه، توانمندی های دانشکده فنی و کشاورزی ، دانشکده فنی امام محمد باقر(ع)، دانشکده فنی و حرفه ای شهید هاشمی ن‍‍ژاد، دانشکده فنی و حرفه ای قدسیه دختران ساری و سازمان پژوهش بسیج علمی و فناوری مازندران به نمایش گذاشته شده است.

حمید رضا لزگی افزود: این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و برای نشان دادن توانایی های دانشجویان پرتلاش این مجموعه برپا شده است.



وی بیان داشت: حضور پرشور در مجامع، محافل و جلسات عمومی، پژوهش درون و برون سازمانی، شناسایی مجموعه های دانش بنیان و هم افزایی سازنده دوجانبه با آنها از ویژگی های سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان است.





