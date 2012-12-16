نمایشگاه الکامپ و IT در همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی استان همدان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه آغاز بکار این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه در فضایی افزون بر سه هزار مترمربع در دوسالن الوند و ابن سینا برگزار شده است.

محمدرضا بیاناتی گفت: این نمایشگاه با هدف ایجاد تحول در تکنولوژی جدید، علاوه بر آن که به معرفی آخرین دستاوردها و فن‌آوری‌های موجود در بازار می‌پردازد، امکان مقایسه این فن‌آوری‌ها را همزمان در اختیار عموم و متخصصان قرار می‌دهد.

بیاناتی افزود: در این نمایشگاه 50 واحد از استانهای همدان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان و البرز در زمینه های کامپیوتر، خدمات اینترنتی، وایمکس، اینترنت بی‌سیم، مجتمع‌های آموزشی، شبکه IT ، نرم‌افزار، سامانه‌های ارسال پیامک، لوازم جانبی رایانه، گیرنده‌های دیجیتال، سیم و کابل، برق و الکترونیک، هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای حسابداری و مالی، تابلو برق و تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال LED ، ماشین‌های اداری، بانکداری الکترونیک، صندلی‌های آمفی‌تئاتر و همایش‌ها، هوشمندسازی مدارس، تبلت، نوت‌بوک، ITC ، گوشی موبایل و لوازم جانبی، سیستم‌های حفاظتی، دوربین مداربسته، درب‌های اتوماتیک، تجهیزات برق، تلفن سانترال و روشنایی خورشیدی حضور دارند.

وی یکی از نکات برجسته در این نمایشگاه را ارائه اولین نرم افزار تایپ گفتاری فارسی دانست و افزود: حضور ادارات و شرکت های بزرگی چون اداره مخابرات، همراه اول و همچنین حضور سرپرستی برخی از بانک ها به پویایی هرچه بیشتر این نمایشگاه افزوده است.