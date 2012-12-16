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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۲

نمایشگاه الکامپ و IT در همدان افتتاح شد

نمایشگاه الکامپ و IT در همدان افتتاح شد

همدان - خبرگزاری مهر: هفتمین نمایشگاه تخصصی برق، الکترونیک، کامپیوتر و ماشین‌های اداری و دومین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک و IT در محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی استان همدان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی استان همدان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه آغاز بکار این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه در فضایی افزون بر سه هزار مترمربع در دوسالن الوند و ابن سینا برگزار شده است.

محمدرضا بیاناتی گفت: این نمایشگاه با هدف ایجاد تحول در تکنولوژی جدید، علاوه بر آن که به معرفی آخرین دستاوردها و فن‌آوری‌های موجود در بازار می‌پردازد، امکان مقایسه این فن‌آوری‌ها را همزمان در اختیار عموم و متخصصان قرار می‌دهد.

بیاناتی افزود: در این نمایشگاه 50 واحد از استانهای همدان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان و البرز در زمینه های کامپیوتر، خدمات اینترنتی، وایمکس، اینترنت بی‌سیم، مجتمع‌های آموزشی، شبکه IT، نرم‌افزار، سامانه‌های ارسال پیامک، لوازم جانبی رایانه، گیرنده‌های دیجیتال، سیم و کابل، برق و الکترونیک، هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای حسابداری و مالی، تابلو برق و تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال LED، ماشین‌های اداری، بانکداری الکترونیک، صندلی‌های آمفی‌تئاتر و همایش‌ها، هوشمندسازی مدارس، تبلت، نوت‌بوک، ITC، گوشی موبایل و لوازم جانبی، سیستم‌های حفاظتی، دوربین مداربسته، درب‌های اتوماتیک، تجهیزات برق، تلفن سانترال و روشنایی خورشیدی حضور دارند.

وی یکی از نکات برجسته در این نمایشگاه را ارائه اولین نرم افزار تایپ گفتاری فارسی دانست و افزود: حضور ادارات و شرکت های بزرگی چون اداره مخابرات، همراه اول و همچنین حضور سرپرستی برخی از بانک ها به پویایی هرچه بیشتر این نمایشگاه افزوده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری نمایشگاهها بر مبنای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: هفتمین نمایشگاه تخصصی برق، الکترونیک، کامپیوتر و ماشین‌های اداری (الکامپ)، دومین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک و IT همزمان با اولین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون اداری، آموزشی و صنایع وابسته تا دوم دی ماه همه روزه از ساعت 15 تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان است.

کد مطلب 1767914

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