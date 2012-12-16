به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صفری اظهار داشت: طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی استان البرز، بارش برف از روز گذشته در کلانشهر کرج و سایر شهرستانهای استان آغاز شده و تا پایان امروز نیز ادامه دارد.

وی افزود: در این زمینه طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، از روز گذشته تاکنون نیروهای خدماتی معاونت خدمات شهری شهرداری کرج به صورت آماده باش بودند و در نقاط مختلف شهر به خصوص معابر اصلی و پرتردد مستقر شده اند.

تمامی نیروها در مناطق 12 گانه آماده باش هستند

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر تمامی مناطق 12 گانه شهرداری کرج به صورت آماده باش هستند و با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ویژه زمستان، به ارائه خدمات به شهروندان می پردازند.

صفری ادامه داد: این معاونت در مجموع مناطق 12 گانه دارای 600 دستگاه خودروی سبک و سنگین اعم از لودر، گریدر، نمک پاش و ... است که در جریان بارش برف روز گذشته تاکنون، از 300 دستگاه از این خودروها استفاده شده است.

آتش نشانان کرجی جان 28 شهروند را نجات دادند

معاون عملیات 125 آتش نشانی شهرداری کرج از نجات جان 28 نفر از شهروندان کرجی طی 168ساعت گذشته خبر داد.



نیک زارع اظهار داشت: آتش نشانان این سازمان طی هفته گذشته در مجموع طی 168 ساعت در 26 عملیات اطفای حریق، 31 مورد عملیات امداد و نجات و 105 مورد عملیات احتیاط از حریق شرکت کردند.

وی افزود: این عملیات ها شامل مسکونی، تجاری، خودرو، نجات و امداد، محبوس شدن در کابین آسانسور، سقوط در چاه، برخورد خودرو و ... بود که امدادرسانان و آتش نشانان کرجی در آن حضور یافتند.



چهار مورد ساخت و سازغیرمجاز در منطقه 10 کرج تخریب شد

معاون خدمات شهری منطقه 10 شهرداری کرج از تخریب چهار مورد ساخت و ساز غیر مجاز در این منطقه خبر داد.



حسن جاویدفر افزود: در راستای برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه 10 و با حکم مقام قضایی همچنین همکاری عوامل نیروی انتظامی، چهار مورد ساخت و ساز غیر مجاز در این منطقه با حضور عوامل کنترل و نظارت و خدمات شهر منطقه تخریب و رفع آثار شد.

وی ضمن بیان این مطلب که در سال 91 ، با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز به شدت برخورد و با متخلفین طبق قانون رفتار خواهد شد، افزود: شهروندان می توانند قبل از خرید املاک قولنامه ای ضمن مراجعه به اداره شهرسازی شهرداری محل سکونت خود علاوه بر آگاهی از قوانین و حقوق شهروندی،خریدی با اطمینان و مطمئن داشته باشند.



نصب علایم ترافیکی در نقاط مختلف منطقه 9 شهرداری کرج

کارشناس مسئول اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه 9 شهرداری اظهار داشت: در راستای طرح ایمن سازی معابر اداره ترافیک منطقه این منطقه اقدامات مهمی انجام داده است.



محمد لطفی با اشاره به اهمیت خدمت رسانی به شهروندان از آغاز شست و شوی چراغ های راهنمایی و رانندگی تقاطع های هفت تیر، دولت آباد، سه راه مادر، میدان امام، میدان سپاه و میدان شهدا خبر داد.



این مسئول نصب هزار و 32 عدد چشم گربه ای، 166 عدد سرعت گیر و 40 عدد بلوک عابر پیاده در جاده محمد شهر را از اقدامات اخیر اداره حمل و نقل ترافیک ذکر کرد.



اهداء جایزه به 9 نفر از برگزیدگان مسابقه عکس عاشورایی

مدیر اجرایی اولین دوره مسابقه عکس عاشورایی و مدیر فرهنگی شهردرای کرج از معرفی و اهداء جایزه به 9 نفر از برگزیدگان مسابقه عکس عاشورایی خبر داد.

بهروز ورمحمدی در مراسم اختتامیه مسابقه عکس عاشورایی که در سالن ابن سینای تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد؛ با اعلام این خبر افزود:اولین دوره مسابقه عکس عاشورایی در سه بخش توسط دوربین های عکاسی تلفن همراه، دوربین های عکاسی خانگی (کامپکت )، دوربین های عکاسی با لنز جدا شونده SLR و DSLR به همت معاونت فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج و با همکاری آموزشگاه عکاسی حرفه ای پگاه در کرج برگزار شد که از این میان و در هر بخش سه عکس برگزیده انتخاب شد که با این حساب 9 نفر برنده این دوره شدند.

وی با بیان اینکه این مسابقه اولین دوره از مسابقات عکس عاشورایی بود که در سطح استان برگزار شد، افزود: در این دوره علیرغم اینکه انجام ویرایش و پردازش بر روی عکس ها بلامانع بود، در حالی مورد قبول واقع شد که مستند بودن آثار تحت تاثیر قرار نگیرد.



نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شهرداری کرج برپا شد

مدیر پژوهش و توسعه شهری شهرداری کرج از برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مدیریت شهری همزمان بار آغاز هفته پژوهش خبر داد.

مصطفی رعیتی اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته پژوهش از سوی این واحد، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مدیریت شهری طی سه سال گذشته در محل ستاد مرکزی شهرداری برپا شده است.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی ها و دستاوردهای پژوهشی شهرداری کرج در بخشهای مختلف برپا شده است.

