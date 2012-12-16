عوامل و عواقب بدحجابی ریشه کن شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده عصر یکشنبه در همایش عفاف و حجاب خواهران بسیج ادارات شهرستان ورامین افزود: باید از عوامل اجرایی برپایی همایش تقدیر کرد، چرا که می توان با چنین نشستهایی دختران را از اهمیت حجاب آگاه کرد.

وی گفت: در این مقوله دختران و زنان باید بانوان معصومی همچون حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) را سرلوحه کار خود قرار دهند، زیرا این بزرگواران نقشی مهم در ماندگاری اسلام در تاریخ داشته اند.

سخنران این همایش اظهار داشت: زنان ایران با تأسی از همین معصومان در عرصه انقلاب شکوهمند و 8 سال دفاع مقدس نقش بی بدیل ایفاء نمودند.

به هیچ وجه نباید به افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند انگ بی دینی زد

امام جمعه خیرآباد افزود: هر چند بدحجابی عامل برخی ناهنجاریهاست ولی به هیچ وجه نباید به افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند انگ بی دینی زد، چراکه ممکن است همین افراد از لحاظ تدّین، دارای ارج و قرب بیشتری نسبت به دیگران در نزد خدا داشته باشند.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده چنین رفتاری می توان آنان را فقط به صورت اصولی امر به معروف و نهی از منکر نمود.

حجت السلام محسن زاده گفت: اسلام این اجازه را نمی دهد که به کسی انگ بدنامی به خاطر موارد ظاهری زد و این خود از بدحجابی بدتر است.

امام جمعه خیرآباد تاکید کرد: به جای برخورد نامناسب می توان با کارشناسی نمودن عوامل بدحجابی، افراد را با زیبایی درونی و ظاهری آشنا کرد.

دشمن سعی دارد با روشهای مختلف و با راه اندازی جنگ نرم، حجاب را از جوانان و دختران برباید

سخنران همایش عفاف و حجاب افزود: دشمن سعی دارد با روشهای مختلف و با راه اندازی جنگ نرم، زینت زن یعنی همان حجاب را که از ائمه اطهار (ع) به یادگار مانده است را از جوانان و دختران برباید.

وی گفت: در صورت عدم توجه به این مهم و با توجه به عوامل سیاسی و تبلیغات سوء ، دشمن میتواند تاثیرات شگرفی بر بی حجابی داشته باشد.

حجت الاسلام محسن زاده اظهار داشت: آفت تحصیلی، نگرانی و اضطراب، فرار از خانه، ولخرجی های بی مورد، بهانه گیری، اصراف، تجمل گرایی و بی بندوباری از جمله دلایل بدحجابی به شمار می رود.

امام جمعه خیرآباد در پایان از همه دختران و زنان ایران اسلامی خواست با رعایت حجاب خود علاوه بر تحکیم خانواده و جامعه، اصول ارزشها را به دنیا دیکته نمایند.

گفتنی است، اولین همایش عفاف و حجاب خواهران بسیج ادارات شهرستان ورامین عصر یکشنبه با حضور بیش از 400 خواهر بسیجی کارمند، دانش آموز و دانشجو در سالن همایش آبفار ورامین و با حضور حجت الاسلام سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران و امام جمعه موقت ورامین، طباطبایی و ابراهیمی بخشداران مرکزی ورامین و قرچک و جمعی از فرماندهان سپاه و بسیج شهرستان ورامین و استان تهران برگزار شد.

در پایان این همایش، جوایز و لوحهای تقدیری به تعدادی از بسیجیان نمونه ادارات و همچنین فاطمه تاجیک، دبیر این همایش و فرمانده پایگاه بسیج بانوان ورامین اهدا شد.