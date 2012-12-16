به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدنورالله موسوینیا عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت فرا رسیدن روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: شهید مفتح به عنوان فردی متفکر و متعهد، عامل ایجاد تحول زیربنایی در نظام اندیشه و آموزش کشور محسوب می شود.
وی اضافه کرد: حوزه و دانشگاه به عنوان دو کانون مولد دانش، معرفت و دینباوری به شمار میروند و اعتقاد به وحدت این دو نهاد بر اساس افکار و آرمانهای حضرت امام (ره) و در راستای ارتقای این دو عامل مؤثر انقلاب و ایجاد فضای وحدت و همدلی بین جامعه حوزوی و دانشگاهی بهوجود آمد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تعامل طلبه و دانشجو را نماد پیوند علم و ایمان دانست و تصریح کرد: استحکام بیشتر این پیوند ضرورتی انکارناپذیر است.
وی ادامه داد: همه تلاش دشمنان در مقاطع مختلف ایجاد فاصله بین فضای دینی و علمی کشور بوده است و وحدت حوزه و دانشگاه موجب پالایش علوم دانشگاهی و عامل یأس و نا امیدی دشمنان خواهد شد.
موسوینیا با تأکید بر لزوم بهرهگیری این دو قشر از ظرفیتهای همدیگر در راستای ترویج آرمانهای والای انقلاب اسلامی، اضافه کرد: تقویت اتحاد و روحیه همدلی دانشجو و روحانی میان این دو قشری که باید در مسیر پیروی از ولایت و بصیرتافزایی حضور فعال داشته باشند، عامل اصلی شکوفایی و پیشرفت جامعه محسوب میشود..
وی با بیان این که دکتر مفتح نماد وحدت بین حوزه و دانشگاه است، گفت: ایشان از چهرههای تأثیرگذار حوزوی و دانشگاهی زمان خود محسوب میشود و تلاشهای وی برای پیوند حوزه و دانشگاه قابل ستایش است.
برگزاری همایش بزرگ دختران عاشورایی در بوشهر
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از برگزاری 700 مراسم سوگواری و عزاداری حضرت رقیه (س) بنتالحسین (ع) و همایش بزرگ دختران عاشورایی در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: همایش بزرگ دختران عاشورایی ویژه هیئتهای مذهبی دانشآموزی حضرت رقیه (س) در بوشهر برگزار میشود.
وی افزود: این برنامه با حضور حضرت آیتالله صفایی بوشهری نماینده رهبر معظم انقلاب در استان و امام جمعه بوشهر و بیش از دو هزار نفر دختران خردسال شش و هفت و هشت ساله مدارس بوشهر 29 آذر ماه به همت هیئت عزاداران حضرت رقیه (س) در مصلای جمعه بوشهر برگزار میشود.
وی افزود: به همت هیئت مذهبی محبین حضرت رسول (ص) با همکاری هیئت مذهبی رایةالعباس (ع) به مدت چهار شب متوالی از 27 آذر مراسم شهادت و سوگواری حضرت رقیه (س) با سخنرانی حجتالاسلام جعفری و با نوای گرم ذاکر اهل بیت (ع) کربلایی سید حسن هاشمی ساعت 20 در تکیه رایةالعباس (ع) برگزار میشود.
توزیع 10 هزار ویژهنامه بصیرتی سه سالههای عاشورایی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: به همت هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) شهرستان بوشهر 10 هزار ویژهنامه بصیرتی سه سالههای عاشورایی در قالبی تاریخی و ادبی، با موضوع مصیبتهای دردانه سه ساله حضرت امام حسین (ع) از کربلا تا شام، در شهرستانها توزیع خواهد شد.
وی از برگزاری مراسم سوگواری حضرت رقیه (س) بنت الحسین (ع) در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) کوی بازرگانی شهر بوشهر خبر داد و یادآور شد: این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام سید اکبر سادات و با مداحی حاج عباس طهماسبپور، حاج حسین سیب سرخی و کربلایی نریمان پناهی برگزار میشود.
موسوینیا افزود: این مراسم سه شنبه از 27 آذرماه به مدت سه شب ساعت 19 به همت هیئت مذهبی منتظران حضرت مهدی (عج) بوشهر، هیئت امناء حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) و هیئت مذهبی شهدای گمنام بوشهر برگزار میشود.
وی گفت: همایش حضرت رقیه (س) ویژه دختران سه ساله با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدرضا عاشوری با موضوع خورشید خرابه شام پنجشنبه 30 آذرماه در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) برگزار میشود.
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