مطهری خبر دیدار انتخاباتی فراکسیون رهروان با هاشمی را تکذیب کرد

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شواری اسلامی در ارتباط با اظهارات حمید رسایی که از دیدار انتخاباتی وی و تعدادی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت با هاشمی رفسنجانی خبر داده بود، گفت: من اصل برگزاری این جلسه را تکذیب می کنم و نمی دانم ایشان از چه منبعی این مطلب را بیان کرده است.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سئوال که آیا طبق گفته های حمید رسایی به دنبال کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی هستید یا خیر، اظهار داشت: من فعلا هیچ نظری درباره کانیداتوری افراد مختلف ندارم.

مطهری در پاسخ به این سئوال که رسایی بیان کرده است که شما در سال 84 صلاحیت کانیداتوری هاشمی رفسنجانی را رد کرده اید، پاسخ داد: حرف من این نبود، بلکه به آقای هاشمی توصیه کردم که بهتر است روحانیت پست اجرایی دولتی نگیرد، مگر اضطرارا نه اینکه گفته باشم ایشان صلاحیت ندارد. این همان نظریه شهید مطهری است و بهتر است آقای رسایی در اظهار نظرهای خود بیشتر دقت کند.

نماینده مردم تهران در ارتباط با اظهارات حمید رسایی درخصوص نامه وی به آیت الله جنتی که بیان کرده است مطهری گفته سران فتنه می توانند در انتخابات شرکت کنند ، تصریح کرد: بهتر است که آقای رسایی یک بار نامه من به آقای جنتی را مطالعه کند و بعد اظهار نظر نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید رسایی در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها تصریح کرده بود: آقای مطهری در سال 84 در مکاتباتی با آقای هاشمی رفسنجانی وی را فاقد صلاحیت کاندیداتوری می‌دانست و از او خواسته بود به خاطر وضعیت خانوادگی و فرزندانش و همچنین سیاست‌های دوران سازندگی کاندیدا نشود؛ عجیب است که امروز که فزندان هاشمی، یکی در زندان و دیگری به اتهامات امنیتی و مالی دستگیر شده، اما وی دنبال کاندیداتوری هاشمی است.



حجت‌الاسلام رسایی در این گفتگو افزوده است: امروز می‌بینیم که آقای مطهری قصد دارد برخلاف نظر قبلی خود با آقای هاشمی دیدار انتخاباتی داشته باشد که این حرکت حکایت از ناپختگی و عدم تعادل و نگاه مقطعی و سطحی به مسائل کلان دارد.