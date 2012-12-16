مردم یخ زدگی تاسیسات و کنتورهای آب را جدی بگیرند

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به مراقبت از تاسیسات و کنتورهای آب در مقابل یخ زدگی اظهار داشت: همه ساله در فصل سرد سال به علت نادیده گرفتن عایق بندی تاسیسات آب و کنتور، مشکلات و خسارت های زیادی به وجود می آید که می توان با تمهیدات مناسب از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.

وی بیان داشت: عایق بندی لوله هایی که در معرض هوای آزاد قرار می گیرند، استفاده از پوشش مناسب برای عایق بندی کنتورهای آب که در حیا ط نصب شده اند، به ویژه کنتورهای دیواری، قطع آب واحدهای خالی از سکونت و مراقبت مستمر در طول زمستان از مواردی است که مشترکان باید برای جلوگیری از یخ زدگی رعایت کنند .

اسماعیلی یادآور شد: یخ زندگی کنتور و تاسیسات آب در برخی موارد خسارتهای سنگینی به ساختمانها وارد می کند که لازم است برای جلوگیری از این خسارات، نسبت به عایق بندی و جلوگیری از یخ زدگی کنتور و تاسیسات اقدام شود.