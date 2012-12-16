  1. ورزش
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

جام‌جهانی شمشیربازی/

ارسباران قهرمان سابر شد

ارسباران قهرمان سابر شد

فرزاد باهر ارسباران در رقابتهای کلاس (A)جهان به عنوان نخست و قهرمانی این دوره از رقابتها دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، دهمین دوره مسابقات شمشیربازی جام جهانی تهران از روز گذشته با برگزاری مسابقان اسلحه اپه و با حضور ورزشکارانی از 13 کشور اروپایی وآسیایی درمجموعه ورزشی شیرودی اغاز شد.
 
در مرحله نهایی و  در یک بازی بسیار حساس و نزدیک، فرزاد باهر ارسباران ملی پوش اسلحه سابر کشورمان موفق شد "ساندو بازادزه" دارای رنکییگ 8 جهان و قهرمان دوره پیشین این رقابت‌ها را شکست داده و به مقام قهرمانی دست یابد. به این ترتیب در پایان این ماده فرزاد باهر ارسباران از ایران و "ساندو بازادزه" از گرجستان به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند و "کریم نورژان" و "سرگس آنیسکوف" هر دو از قزاقزستان به عنوان سوم مشترک این مسابقات دست یافتند.
 
با پایان یافتن رقابتهای اسلحه سابر پرونده دهمین دوره رقابتهای جام جهانی شمشیربازی تهران بسته شد.
کد مطلب 1767934

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