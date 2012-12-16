ارسباران قهرمان سابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، دهمین دوره مسابقات شمشیربازی جام جهانی تهران از روز گذشته با برگزاری مسابقان اسلحه اپه و با حضور ورزشکارانی از 13 کشور اروپایی وآسیایی درمجموعه ورزشی شیرودی اغاز شد.
در مرحله نهایی و در یک بازی بسیار حساس و نزدیک، فرزاد باهر ارسباران ملی پوش اسلحه سابر کشورمان موفق شد "ساندو بازادزه" دارای رنکییگ 8 جهان و قهرمان دوره پیشین این رقابتها را شکست داده و به مقام قهرمانی دست یابد. به این ترتیب در پایان این ماده فرزاد باهر ارسباران از ایران و "ساندو بازادزه" از گرجستان به ترتیب در رتبههای اول و دوم قرار گرفتند و "کریم نورژان" و "سرگس آنیسکوف" هر دو از قزاقزستان به عنوان سوم مشترک این مسابقات دست یافتند.
با پایان یافتن رقابتهای اسلحه سابر پرونده دهمین دوره رقابتهای جام جهانی شمشیربازی تهران بسته شد.
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