24 کارگاه آموزشی و پژوهشی در بجنورد برگزار می شود

جعفر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی خراسان شمالی که از صبح یکشنبه در محل سالن کارگران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و به مدت چهار روز دایر خواهد بود، 24 کارگاه آموزشی تخصصی در حوزه های مختلف برگزار می شود.

وی با بیان اینکه طول مدت برگزاری هر کدام از این کارگاه ها دو ساعت خواهد بود، اظهار داشت: در هر روز پنج کارگاه مختلف در محل نمایشگاه برگزار می شود و در پایان برخی از این کارگاه ها نیز به شرکت کنندگان گواهی آموزشی اعطا خواهد شد.

محمدی کارگاه آموزشی بررسی آسیب های اجتماعی با محوریت خانواده، نوآوری و خلاقیت با رویکرد صنعتی، کارگاه GPS، کارگاه دانشجو و کارآفرینی، نحوه تبدیل ایده به محصول، ویژگی های علمی انجمن های علمی دانشجویان و ... را از جمله کارگاه هایی اعلام کرد که در مدت دایر بودن نمایشگاه برگزار می شوند.

وی اضافه کرد: کارگاه آموزشی دوربین توتال، کارگاه GPS، کارگاه آموزشی سازه های ماکارونی، ایمنی صنعت برق، کارگاه آموزشی انجمن عمران، نقشه برداری و ... از جمله کارگاه هایی است که در پایان دوره آنها به شرکت کنندگان گواهی آموزش داده می شود و متقاضیان شرکت در این کارگاه ها لازم است پیش از شرکت نسبت به ثبت نام در دوره مذکور اقدام کنند.

این مسئول زمان برگزاری این کارگاه ها را نیز عصر روزهای برگزاری نمایشگاه از 26 الی 29 آذرماه ذکر کرد و افزود: شرکت در این دوره های آموزشی برای تمامی بازدیدکنندگان رایگان خواهد بود.