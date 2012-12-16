کارشناسان البرز تحت آموزش های مدیریتی قرار می گیرند

علی اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این دفتر به عنوان یکی از پیشگامان برگزاری دوره های ملی آموزش کارکنان دولت، اقدام به برگزاری دوره تربیت مدیر در بین کارشناسان برای ارتقای شغلی مدیران پایه دستگاه های اجرایی استان کرده است.



وی با بیان اینکه این دوره های آموزشی در 19 عنوان تدوین و تنظیم شده است، گفت: سازمان و مدیریت، انسان شناسی، مدیریت رفتار سازمانی، برنامه های دولت(برنامه پنج ساله، برنامه های تحول اداری و ...)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرآیند و فنون تصمیم گیری اجرایی، آشنایی با اندیشه های سیاسی و مدیریتی امام خمینی(ره)، مهارت های ارتباطی مدیران، تیم سازی و شیوه کار گروهی و حقوق اداری(سازمان های اداری و اجرایی کشور) از جمله دوره های آموزشی است.

مدیریت در نهج البلاغه(1)، آشنایی با اندیشه های سیاسی و مدیریتی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاست های کلان نظام(فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...)، فنون اداره جلسات، مدیریت در قرآن(1)، مدیریت منابع (مالی، انسانی و ...)، مدیریت تعارض و فنون مذاکره، فنون سنجش و ارزیابی عملکرد و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دیگر سرفصل های آموزشی این دوره ها بود که اسدیان از آنها نام برد.

به گفته اسدیان مدت زمان آموزش این دوره 224 ساعته تا 27 دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.



مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز همچنین گفت: کارشناسان و مدیران پایه استانداری و دستگاه های اجرایی استان در صورت معرفی از سوی مدیران دستگاه می توانند در این دوره شرکت کنند.



اسدیان یادآور شد: مدیرانی که از تاریخ 23 خرداد سال گذشته انتصاب شده اند نیز در صورت شرکت در دوره های آموزشی خاص مدیران می توانند نسبت به انطباق آموزشهای گذرانده شده و تکمیل این پودمان آموزشی اقدام کنند.



وی یادآور شد: جزئیات بیشتر برای حضور در این دوره در پایگاه اطلاع رسانی دفتر آموزش و پژوهش به نشانی RTO.P-ALB.IR ذکر شده است.