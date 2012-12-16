حضور سایپا شمال قائم شهر برای کسب تجربه در جام حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر دست نشان افزود: پیش از آغاز فصل تازه دسته اول فوتبال کشور، زمان کمی برای هماهنگی بازیکنان در اختیار داشتیم و به دلیل فشردگی بازیها نتوانستیم این هماهنگی را آن گونه که مورد نظر کادر فنی است با برگزاری بازی های تدارکاتی برقرار کنیم.



وی ادامه داد: فرصت مناسب بازیهای جام حذفی بهترین زمان برای رسیدن به این هدف کادر فنی بوده و با برنامه ریزی مناسب، تلاش می کنیم به هماهنگی هایی که زمینه ساز کسب برتری در رقابت های لیگ شود دست پیدا کنیم.



سرمربی تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر به برتری در نخستین دیدار جام حذفی مقابل مس سرچشمه کرمان اشاره کرد و گفت: در این دیدار از بازیکنان جوان تیم که در مسابقات لیگ فرصتی برای نشان دادن توانایی های ندارند، استفاده کردیم که موفق شدیم با ارائه بازی زیبای این جوانان از خوان اول این رقابتها به سلامت عبور کنیم.

آغاز مسابقات ورزشی دانش آموزان مازندرانی



معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران، از آغاز نخستین مرحله از مسابقات ورزشی دانش آموزان استان خبر داد.

سید علی ساداتی، تعداد شرکت کنندگان این مرحله را 25 هزار نفر اعلام کرد و افزود: 9 هزار دانش آموز دختر و 16 هزار پسر از تمامی مقاطع تحصیلی در 21 رشته ورزشی به رقابت می پردازند.



وی گفت:این مسابقات در رشته های انفرادی و تیمی اجرا خواهد شد و نفرات برتر پس از استعداد یابی و معرفی به کانون های ورزشی با تمرینات مداوم آماده سازی، خود را برای حضور در مسابقات مدارس استان و شرکت در مسابقات ورزشی دانش آموزان کشور آماده می کنند.

غرور کاذب پیام صنعت آمل را از برد به تساوی کشاند



مدیرعامل تیم فوتبال پیام صنعت آمل گفت:غرور کاذب برخی از بازیکنان این تیم سبب شد تا پس از چند هفته موفقیت پشت سر هم، تیم در هفته های اخیر به تساوی در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور برسد.

عیسی افشنگ افزود : تیم پیام صنعت آمل همچنان تیم مدعی و اول گروه سوم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور است و موقعیت خود را در بالای جدول از دست نخواهد داد.



وی ادامه داد: خوشبختانه تیم پیام صنعت آمل تنها تیم بدون شکست مسابقات این فصل لیگ دسته سوم فوتبال کشور بوده و این مهم نباید برای بازیکنان تیم کوچک به نظر آید.





