اقدامات بهداشتی قرنطینه ای در کشتارگاههای طیور استان البرز تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر برایی نژاد گفت: با همکاری حوزه های قرنطینه و نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی البرز ضمن تشکیل جلسات تخصصی با مسئولین فنی بهداشتی کشتارگاههای طیور استان، بر تشدید اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای با توجه به سرد شدن هوا تاکید شد.



وی ادامه داد: در جلسه مشترکی که با حضور روسای ادارات قرنطینه و نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان البرز، کارشناسان شبکه های دامپزشکی تابعه و مسئولین فنی بهداشتی کشتارگاههای طیور استان برگزار شد، بر تایید تخلیه مرغهای ورودی به کشتارگاهها در سیستم یکپارچه قرنطینه ظرف مدت 72 ساعت تاکید شد.



وی تاکید کرد: با توجه به سرد شدن هوا ضمن تشدید اقدامات بهداشتی قرنطینه ای، از کشتار مرغ بدون مجوز حمل در کشتارگاه اکیداً خودداری شود.



پایان عملیات واکسیناسیون سراسری علیه بیماری تب برفکی در استان البرز



رئیس اداره بررسی، مراقبت و مبارزه با بیماریهای دامی از پایان یافتن عملیات واکسیناسیون تب برفکی در گاوداری های صنعتی استان البرز خبر داد.



دکتر سید مهدی سرکشیک رئیس اداره بررسی، مراقبت و مبارزه با بیماریهای دامی اظهار داشت: عملیات واکسیناسیون سراسری علیه بیماری تب برفکی در 136 واحد گاوداری صنعتی استان البرز به پایان رسید.



در این طرح که بصورت کاملا رایگان از اول آبان ماه سال جاری آغاز شده بود، بیش از 63000 رأس گاو و گوساله در واحد های صنعتی استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.



بیماری تب برفکی یک بیماری عفونی ویروسی و به شدت واگیر دام است.



این بیماری دامهای زوج سم از جمله گونه های نشخوارکنندگان اهلی مانند گاو،گاومیش، گوسفند و بز و همچنین نشخوارکنندگان وحشی(آهو، گوزن و ...) را مبتلا میکند.



عامل این بیماری از جنس پیکورنا ویروسها است که مقاوم به شرایط محیطی است بطوریکه در کود حیوان تا 90 روز و روی لباس و لوازم دامداری تا 70 روز زنده باقی می ماند.



این بیماری باعث مرگ و میر بالا در دامهای جوان، سقط جنین، کاهش شدید تولید گوشت، شیر و پشم دام و... می شود.



استحصال بیش از990 تن گوشت قرمز و گوشت مرغ



رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی از تولید 609 تن گوشت قرمز و 384 تن گوشت مرغ در آبانماه سال جاری در سطح استان البرز خبر داد.



در این راستا حدود 23 تن انواع فرآورده های خام دامی بدلیل آلودگی های میکروبی معدوم شده است و همچنین تعدادی از مراکز متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند.



دکتر فرهاد خامنه رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی خبر داد: طبق گزارشات رسیده از شبکه های دامپزشکی تابعه در آبان ماه سال جاری بیش از 1,665,000 قطعه طیور و 11,937 رأس دام در کشتارگاههای سطح استان البرز ذبح گردیده است. در این راستا 7,712 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی بعمل آمده است.



دکتر خامنه افزود: طی بازرسی های انجام شده مقدار 23 تن انواع فرآورده های خام دامی بدلیل آلودگی های میکروبی ضبط و معدوم شده است و نیز حدود 2,700 کیلوگرم از فرآورده ها در سردخانه های استان ضبط موقت شده است.



همچنین تعداد 34 مورد واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده که از این تعداد 7 واحد پلمپدشده اند.

