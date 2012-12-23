سولماز عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کنونی خود تصریح کرد: در حال حاضر در دریاچه آزادی تمرین میکنم. اگر شرایط پاروزنی در آبادان مهیا شود، شاید 10 روز از دانشگاه مرخصی بگیرم و در اردوی مذکور شرکت کنم. البته پاروزنان تیم ملی روئینگ هم اکنون در انزلی زیر نظر "بهنازمرادخانی" مشغول سپری کردن تمرینات آماده سازی هستند.
وی با اشاره به پاداشهای وزارت ورزش پیش از اعزام به بازیهای المپیک 2012 لندن، ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان به اکثر ورزشکارانی سهمیه حضور در المپیک 20121 لندن را به دست آورده بودند، مبلغ 100 میلیون ریال اهدا کرد که متاسفانه این مبلغ هنوز به عدهای از ورزشکاران داده نشده است که ماهم جزو آن گروه نیز هستیم.
عضو تیم ملی قایقرانی در ادامه صحبتهای خود در خصوص پاداشهای وزارت ورزش و جوانان؛ گفت: مدتی پیش نامهای در خصوص این مورد خطاب به ورزشکاران صادر شد که در صورت واریز شدن بودجه به وزارت ورزش و جوانان، مبلغ مذکور برای ورزشکاران واریز می شود.
عضو تیم ملی قایقرانی با اشاره به کم بودن حقوق خود، گفت: حقوق ما پیش از عید سال گذشته، 150 هزار تومان بود. بعد از عید نوروز حقوقهای ما به 250 هزار تومان افزایش یافت و زمانی که موفق به کسب سهمیه المپیک شدیم دستمزدهای ما به 350 هزار تومان رسید. واقعا من نمیدانم با این مبلغ چه کاری میتوان کرد و اگر ملیپوشان نسبت به کم بودن دستمزدهای خود اعتراضی دارند، باید به آنها حق داد. ما ورزشکارن منابع در آمد دیگری نداریم و مجبوریم با همین حقوق زندگی خود را بچرخانیم.
وی با اشاره قولهای که پیش از آغاز المپیک از سوی مسئولین داده شد، خاطرنشان کرد: پیش از آغاز بازیهای المپیک 2012 لندن به صورت کاملا اتفاقی عباسی وزیر ورزش و افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک را در تلوزیون دیدم. آنها گفتند که به تمام المپیکیها شغل دولتی تخصیص خواهد یافت و قولهای مساعدی را از مسئولان امر در این خصوص گرفتهاند. پس از بازیهای المپیک این موضوع کاملا منتفی شد و با مسئولی که در این خصوص صحبت میکنیم طوری ما را نگاه میکنند که انگار اصلا چنین موضوعی وجود نداشته است. بحث کار دولتی کاملا منتفی شد.
عباسی صحبتهای خود را اینگونه ادامه داد: قرار بود در المپیک به ورزشکاران 2 هزار دلار داده شود که این مبلغ نمیدانم به چه دلیلی به هزار دلار کاهش یافت.
"یکی دیگر از مشکلات کلیدی و اساسی ما نبود پیست روئینگ است." پاروزن ایران در المپیک با بیان این جمله ادامه داد: نبود پیست روئینگ برای قایقرانان این رشته ورزشی مانند این است که فوتبالیستها زمینی برای بازی کردن نداشته باشند یا بسکتبالیستها در آسفالت تمرین کنند. چنین چیزی در روند کاری ورزشکاران صددرصد تاثیر میگذارد.
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