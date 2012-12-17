55 درصد ترافیک شهر قزوین مربوط به حمل و نقل بار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام شعبانی ورکی در این باره اظهارداشت: بیشترین میزان تردد حمل و نقل بار در سطح شهر قزوین در زمان صبح صورت می گیرد که 55 درصد از ترافیک سطح شهر را به خود اختصاص می دهد و در محدوده ساعت های هفت صبح تا 12ظهر است.

کارشناس ایمنی و تصادفات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین بیان کرد: از آنجایی که قزوین یکی از شهرهای صنعتی کشور است، موضوع حمل و نقل بار درون شهری و برون شهری جزء لاینفک آن به شمار می رود.

شعبانی ورکی افزود: حرکت بار در هر محدوده از شهر دارای اهمیت خاصی است که یک سری از شرایط و ضوابط خاص برای آن در نظر گرفته شده است که در صورت عدم رعایت آن ها هرج و مرج و نابسامانی در شهر ایجاد خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: 45 درصد ترافیک در شهر قزوین مربوط به سایر ساعات روز است.

به گفته شعبانی ورکی بیشترین حمل و نقل بار از استان قزوین به استان های تهران، اصفهان، گیلان و خراسان رضوی است که معمولا در شش ماهه دوم سال نیز از لحاظ کلی میزان ارسال بار به شهرهای اطراف افزایش می یابد.

کارشناس ایمنی و تصادفات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یادآورشد: از نظر میزان سفرهای داخل شهری نیز 42 درصد از سفرهای داخل شهری مربوط به حمل و نقل بار است که به بیش از 260هزار مورد در سال می رسد.

شعبانی ورکی بیان کرد: همچنین40 درصد از تناژ بار منتقل شده نیز در داخل شهر قزوین جابجا می شود که این جابجایی ها معمولا در محدوده خیابان های پیغمبریه، انصاری و کمربندی جمهوری اسلامی است و بیشتر از نوع مواد غذایی، تره بار و خشکبار است.

وی افزود: پس از آن یشترین میزان تردد حمل و نقل بار تبادل آهن آلات در خیابان های اسدآبادی و نواب صفوی و مصالح ساختمانی در امتداد خیابان سردارآزادگان و بلوار ابوترابی است.

این مسئول گفت: پس از آن انواع شیشه، مواد پاک کننده، پودر لباسشویی، کاشی، نوشابه، آجر، میله گرد و خاک معدنی به ترتیب بیشترین جابجایی بارها در سطح شهر را دارند.

کارشناس ایمنی و تصادفات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین اظهارداشت: با توجه به اهمیتی که موضوع جابجایی بار در شهر قزوین دارد و بعضی از خیابان ها در پرترافیک ترین نقاط شهر قرار دارند ساماندهی آنها ضروری به نظر می رسید لذا جلساتی با هدف ساماندهی حمل و نقل بار در سطح شهر قزوین تشکیل شد.

وی افزود: تاکنون دو جلسه در این خصوص تشکیل شده است که در جلسه اول از مشاوران شهرداری تهران که در این زمینه تجربه داشتند، دعوت شد تا از تجربیات آن ها استفاده کنیم که در جلسه دوم نیز که با حضور نمایندگان تاکسی رانی و حمل و نقل و ترافیک برگزار شد، مشکلات و معضلات شهری در زمینه حمل و نقل بار مورد برسی قرار گرفت.

دوره آموزشی علائم ترافیکی در قزوین برگزار می شود

کارشناس ایمنی و تصادفات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: دوره آموزشی علائم ترافیکی افقی و عمودی در 29 آذرماه در قزوین برگزار می شود.

حسام شعبانی ورکی در این باره اظهارداشت: از آنجایی که اختلاف نظرهایی در موضوع علائم ترافیکی سطح شهر از لحاظ شرایط به کار گیری علائم مانند نوع تابلو، محل و وضعیت قرارگیری تابلوها و یا حتی خط کشی خیابان بین پلیس، متخصصان و افرادی که مجری این طرح ها هستند، وجود دارد سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی در این زمینه کرده است.

وی افزود: برگزاری این دوره آموزشی تاثیر بسزایی در همسان سازی دید کلی که نسبت به موضوع ترافیک شهری دارد و اهمیت موضوع را برای کلیه دست اندر کاران این عرصه بیش از پیش روشن خواهد کرد.

این مسئول بیان کرد: همچنین این دوره آموزشی می تواند اهمیت وضعیت قرارگیری درست و استاندارد تابلوها و علائم ترافیکی در تردد و امور ترافیکی را بیش از پیش شفاف سازد.

کارشناس ایمنی و ترافیک سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: در این دوره آموزشی یک روزه موارد اجرایی و آزمایش هایی که برای مراحل مختلف عملیات اجرایی مورد نیاز است به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

شعبانی ورکی افزود: به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که در خصوص رنگی که برای خط کشی خیابان ها مورد استفاده قرار می گیرد، این است که عموما رنگ های مورد استفاده زود کثیف می شوند و یا در زمان کوتاهی بازتاب خود را از دست می دهند.

وی تصریح کرد: آزمایشاتی برای تست کردن نوع رنگ در حین اجرا و یا پس از اجرا به شرکت کنندگان آموزش داده می شود که می توانند با انجام آن ها اقدامات لازم برای تثبیت و یا تجدید رنگ و یا تغییر نوع رنگ را در زمان مناسب انجام دهند.

این مسئول در خصوص مدرس این دوره آموزشی اظهارداشت: مدرس دوره آموزشی علائم افقی و عمودی ترافیک کاووسی از مدرسان دانشگاه تربیت مدرس است که از چهره های شناخته شده در زمینه های ترافیکی و بحث های ایمنی در سطح کشور به شمار می روند.

کارشناس ایمنی و ترافیک سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین با اشاره به این که بیش از 100 نفر در این دوره آموزشی حضور خواهند داشت خاطرنشان کرد: معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، نمایندگانی از شهرداری های شهرهای استان، سازمان نظام مهندسی، مشاوران، نمایندگان مناطق مختلف شهرداری قزوین، سازمان خدمات طراحی شهرداری و شرکت های پیمانکاری از شرکت کنندگان دوره آموزشی علائم وترافیکی و خط کشی خیابانی هستند.

شعبانی ورکی یادآورشد: در پایان این دوره آموزشی یک روزه گواهی حضور در دوره آموزشی به شرکت کنندگان اعطاء می شود.