55 درصد ترافیک شهر قزوین مربوط به حمل و نقل بار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام شعبانی ورکی در این باره اظهارداشت: بیشترین میزان تردد حمل و نقل بار در سطح شهر قزوین در زمان صبح صورت می گیرد که 55 درصد از ترافیک سطح شهر را به خود اختصاص می دهد و در محدوده ساعت های هفت صبح تا 12ظهر است.
کارشناس ایمنی و تصادفات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین بیان کرد: از آنجایی که قزوین یکی از شهرهای صنعتی کشور است، موضوع حمل و نقل بار درون شهری و برون شهری جزء لاینفک آن به شمار می رود.
شعبانی ورکی افزود: حرکت بار در هر محدوده از شهر دارای اهمیت خاصی است که یک سری از شرایط و ضوابط خاص برای آن در نظر گرفته شده است که در صورت عدم رعایت آن ها هرج و مرج و نابسامانی در شهر ایجاد خواهد شد.
این مسئول تصریح کرد: 45 درصد ترافیک در شهر قزوین مربوط به سایر ساعات روز است.
به گفته شعبانی ورکی بیشترین حمل و نقل بار از استان قزوین به استان های تهران، اصفهان، گیلان و خراسان رضوی است که معمولا در شش ماهه دوم سال نیز از لحاظ کلی میزان ارسال بار به شهرهای اطراف افزایش می یابد.
کارشناس ایمنی و تصادفات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یادآورشد: از نظر میزان سفرهای داخل شهری نیز 42 درصد از سفرهای داخل شهری مربوط به حمل و نقل بار است که به بیش از 260هزار مورد در سال می رسد.
شعبانی ورکی بیان کرد: همچنین40 درصد از تناژ بار منتقل شده نیز در داخل شهر قزوین جابجا می شود که این جابجایی ها معمولا در محدوده خیابان های پیغمبریه، انصاری و کمربندی جمهوری اسلامی است و بیشتر از نوع مواد غذایی، تره بار و خشکبار است.
وی افزود: پس از آن یشترین میزان تردد حمل و نقل بار تبادل آهن آلات در خیابان های اسدآبادی و نواب صفوی و مصالح ساختمانی در امتداد خیابان سردارآزادگان و بلوار ابوترابی است.
این مسئول گفت: پس از آن انواع شیشه، مواد پاک کننده، پودر لباسشویی، کاشی، نوشابه، آجر، میله گرد و خاک معدنی به ترتیب بیشترین جابجایی بارها در سطح شهر را دارند.
کارشناس ایمنی و تصادفات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین اظهارداشت: با توجه به اهمیتی که موضوع جابجایی بار در شهر قزوین دارد و بعضی از خیابان ها در پرترافیک ترین نقاط شهر قرار دارند ساماندهی آنها ضروری به نظر می رسید لذا جلساتی با هدف ساماندهی حمل و نقل بار در سطح شهر قزوین تشکیل شد.
وی افزود: تاکنون دو جلسه در این خصوص تشکیل شده است که در جلسه اول از مشاوران شهرداری تهران که در این زمینه تجربه داشتند، دعوت شد تا از تجربیات آن ها استفاده کنیم که در جلسه دوم نیز که با حضور نمایندگان تاکسی رانی و حمل و نقل و ترافیک برگزار شد، مشکلات و معضلات شهری در زمینه حمل و نقل بار مورد برسی قرار گرفت.
دوره آموزشی علائم ترافیکی در قزوین برگزار می شود
کارشناس ایمنی و تصادفات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: دوره آموزشی علائم ترافیکی افقی و عمودی در 29 آذرماه در قزوین برگزار می شود.
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