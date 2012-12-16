حضور مرضیه برومند در گارگاه های آموزشی جشنواره تئاتر معلولان خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید آرام روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ کارگاههای آموزشی در ایام برگزاری جشنواره با حضور استادان مطرح تئاتر کشور در بابلسر برگزار می‌ شود.



وی ادامه داد:‌ هدف از برگزاری کارگاههای آموزشی، هم‌ اندیشی و به روز رسانی دانش در عرصه هنر نمایش معلولان و جذب بیشتر توجه فعالان حوزه نمایش به مسائل تئاتر معلولان است.



آرام متذکر شد:‌ این کارگاهها در بخش تئاتر عروسکی و کودکان با حضور مرضیه برومند و حمیدرضا اردلان و در قسمت کارگردانی، بازیگری و ادبیات نمایشی زیر نظر قطب‌الدین صادقی و کمال‌الدین شفیعی برگزار می‌ شود و در این برنامه کارگردانان شرکت کننده در جشنواره و جمعی از کارگردانهای استان حضور دارند.



جشنواره تئاتر معلولان دائمی شود

مسئول بخش تخصصی دومین جشنواره تئاتر معلولان گفت:‌ تداوم و دائمی بودن این جشنواره درک شود که به نظر می‌ آید مسئولان برگزاری جشنواره در مازندران این موضوع را درک کردند که جشنواره باید دائمی بوده و دبیرخانه در مازندران دایر شود.



مهشید روحانی اظهار داشت:‌ جشنواره تئاتر معلولان، یک جشنواره تخصصی است.



وی با بیان اینکه امیدوارم بتوانیم به برنامه‌های پیش‌بینی شده در روند جشنواره تئاتر معلولان دست یابیم، افزود:‌ ممکن است بخشی از برنامه‌ها به دلیل فراهم نبودم ساز و کار مالی، آنگونه که مد نظر برگزارکنندگان جشنواره است، صورت نگیرد.



مسئول بخش تخصصی دومین جشنواره تئاتر معلولان خزربا اشاره به اینکه معلولان همواره باید در چنین جشنواره‌ هایی علاوه بر ارائه توانمندی، توانایی‌ های جدیدی به دست بیاورند، گفت:‌ مربیانی که به معلولان آموزش می‌دهند باید دوره‌های جدید آموزشی را طی کنند.



روحانی اظهار داشت:‌تداوم و دائمی بودن این جشنواره درک شود که به نظر می‌آید مسئولان برگزاری جشنواره در مازندران این موضوع را درک کرده‌اند که جشنواره باید دائمی بوده و دبیرخانه در مازندران دایر شود.