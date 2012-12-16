دروغ پردازی به سبک ناتو برای توجیه یک اقدام جنگ طلبانه

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی اصابت چندین گلوله خمپاره مشکوک به داخل خاک ترکیه از داخل خاک سوریه ، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با بهانه قرار دادن این مسئله در سایت خود اعلام کرد : ترکیه در اقدامی پیشگیرانه و با هدف جلوگیری از حملات گسترده تر سوریه به داخل خاک این کشور به زودی به طور رسمی از ناتو درخواست خواهد کرد تا موشک های پاتریوتش را در مرز این کشور با سوریه مستقر کند.

از آنجایی که این بهانه برای توجیه اقدام ناتو برای استقرارسامانه پاتریوت چندان مناسب و قوی نبوده است و به مرور زمان با اتخاذ تدابیری از سوی دولت سوریه این بهانه هم از آنها گرفته شد درروزهای اخیر ناتو به دروغ پردازی های جدید وادعاهای بی اساس در این خصوص روی آورده است.

ادعای بی اساسی که این روزها ناتواز آن به عنوان دستاویزی برای توجیه تصمیمش استفاده می کند فرود آمدن چند موشک اسکاد سوریه در نزدیکی مرز ترکیه است ادعایی که اولین بار توسط خبرگزاری رویترز مطرح شد.

در گزارش رویترز ادعا شده است که این موشک ها نسخه ضعیف شده تری از موشکهای اسکاد است که خود این موضوع که در تضاد با ادعای اصلی است در صحت چنین ادعایی تردید ایجاد می کند.

از طرف دیگر بعد از رد ادعای ناتو از سوی دولت سوریه، ناتو بدون ارائه هیچگونه مدرک و سندی برای ادعای خود صرفا به اظهارات اطلاعاتی یک مقام ناشناس آمریکایی بسنده می کند.

آنچه که مسلم است در پی واکنشهای تند روسیه و ایران به این اقدام نسنجیده، ناتو در تلاش است برای این اقدام خود توجیهات دروغی دست و پا کند.