175 تعاونی کشاورزی در اهواز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز فدعمی عصر یکشنبه در نخستین همایش تخصصی فعالان و تعاونیهای آبزی پروری استان اظهار کرد: شرکت تعاونی، مجموعه ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که با هدف حل مشکلات و تامین رفاه و زندگی بهتر برای اعضای تشکیل دهنده تاسیس می شود.

وی با بیان اینکه تعاونی ها ابزاری برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار هستند، افزود: تشکیل تعاونی ها نوعی بلوغ اجتماعی تلقی می‌ شود که توسعه و شکوفایی را به دنبال دارد.

فدعمی افزود: از سویی تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور در پایان برنامه پنجم توسعه ایجاب می کند تا برنامه ها به سمتی پیش رود که تعاونی ها درصورت داشتن توجیه اقتصادی لازم، برای دریافت تسهیلات در اولویت قرار گیرند.



وی با اشاره به توسعه و تقویت بخش تعاون در روند سالم‌سازی اقتصاد، اظهار کرد: یکی از مهمترین بخش ‌های اقتصاد جامعه که در قانون اساسی به آن اشاره شده بخش تعاون است.

فرماندار اهوازبحث ترویج و آموزشها در حوزه تعاونی ها را بسیارثمربخش ارزیابی کرد و افزود: با تقویت و حمایت بخشهای تولیدی، تعاونی و خصوصی و با نظارت کافی بر آنها فرصت های شغلی پایدار در کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به طرح توسعه کشاورزی و تعاونیهای تشکیل شده در این راستا، اظهار کرد: در بخش توسعه کشاورزی در اهواز حدود 175 تعاونی تشکیل شده است.

فدعمی همچنین با اشاره به مزیتهای استان خوزستان در صنعت آبزی پروری گفت: با ایجاد و توسعه تعاونی های شیلات، اشتغالزایی قابل توجهی در بخش‌ های بازارچه ماهی، حمل و نقل و بسته بندی صورت می ‌گیرد.

وی تصریح کرد: استان خوزستان به دلیل شرایط اقلیمی و آب و خاک مناسب بستر خوبی برای توسعه صنعت شیلات است و حدود هشت ماه از سال امکان تولید ماهی گرمابی درمجتمع های پرورش ماهی وجود دارد.

فرماندار اهواز افزود: در هیچ استان کشور و حتی در اروپا به علت سرمای طولانی، ماهیان گرم آبی نمی توانند مانند خوزستان هشت تا نه ماه در سال رشد داشته باشند؛ ولی در این استان، دما و تابش آفتاب شرایط خاصی را برای ماهیان گرم آبی ایجاد کرده است.