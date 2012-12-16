تردد در گردنه خانچایی و قلی کندی با زنجیر چرخ امکانپذیر است

سرهنگ عبدالعلی ذشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود:با توجه به اینکه در کلیه جاده ها بارش وجود دارد در این راستا باید رانندگان اصول ایمنی را رعایت کنند.

وی، با اشاره به اینکه در شب دید کم بوده و دما چهار درجه زیر صفر بوو دید است ادامه داد: ازرانندگان تقاضا می شود حتی المقدور از مسافرتهای غیر ضروری در شب خود داری کنند ودر صورت مسافرت ابتدا از وضعیت راهها باخبر شوند.

رئیس پلیس راه استان زنجان،گفت:از رانندگان تقاضا می شود با سرعت مطمئنه در جاده ها حرکت کنند و کلیه تجهیزات ایمنی را همراه خود داشته باشند و زنجیره چرخ، لباس گرم را به همراه خود داشته باشند.

سرهنگ رشتیانی تاکید کرد:بارش تا فردا ادامه دارد وجدا از مسافرت خود دارری کنند.

وی ، در ادامه از یک فقره تصادف در محوردندی خبر دادوگفت:خوشبختانه در این تصادف یک نفر به صورت سطحی آسیب دیده است.

رئیس پلیس‌ راه استان زنجان با تاکید بر اینکه رانندگان باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند ادامه داد: در زمانی که سطح جاده خیس است امکان کنترل خودرو تا حدی پایین می‌آید و رانندگان باید به این نکته توجه داشته باشند و از رانندگی با سرعت بالا بپرهیزند.

سرهنگ رشتیانی با اشاره به ضرورت همراه داشتن زنجیر چرخ و لوازم مورد نیاز زمستانی یادآور شد: هرچند هنوز زنجیر چرخ اجباری نشده است اما با توجه به تغییرات آب و هوایی و آغاز بارش‌ها انتظار داریم همه رانندگان خودروهای خود را به این لوازم تجهیز کرده و قوانین را سرلوحه کار خود قرار دهند.