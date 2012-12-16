پیکان نبرد خودروسازان را برد/ صدرنشین شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه با برگزاری 6 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در حساسترین بازی این هفته و در یک نبرد سنتی در شرایطی که شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان با نتیجه 2 بر صفر از سایپا عقب بودند، در پایان این دیدار موفق شدند حریف خود با نتیجه 3 بر 2 شکست بدهند.

در یکی دیگر از دیدارهای مهم این هفته آلومینیوم المهدی با نتیجه 3 بر 2 پیشگامان کویر یزد قهرمان نیم فصل مسابقات را شکست داد. نتایج کامل بازی‌های هفته نخست دور برگشت به شرح زیر است:

* باریج اسانس کاشان 2 - میتن ورامین 3

* بازرگانی جواهری یک - شهرداری تبریز 3

* کاله آمل 3 - نوین کشاورز صفر

* آلومینیوم المهدی 3 - پیشگامان کویر یزد 2

* شهرداری ارومیه 3 - میزان خراسان 2

* پیکان 3 - سایپا 2

جدول رده بندی به شرح زیر است:

1- پیشگامان کویر یزد 25 امتیاز

2- پیکان تهران 24 امتیاز

3- کاله مازندران 24 امتیاز

4- متین ورامین 24 امتیاز

5 - میزان خراسان 22 امتیاز

6- سایپا البرز 21 امتیاز

7- شهرداری ارومیه 20 امتیاز

8 - آلومینیوم المهدی 18 امتیاز

9 - شهرداری تبریز 14 امتیاز

10 - باریج اسانس 11 امتیاز

11 - نوین کشاورز 9 امتیاز

12- جواهری گنبد 2 امتیاز