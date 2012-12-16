  1. ورزش
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۸

لیگ برتر والیبال/

پیکان نبرد خودروسازان را برد/ صدرنشین شکست خورد

پیکان نبرد خودروسازان را برد/ صدرنشین شکست خورد

تیم پیکان در حساس‌ترین دیدار هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر والیبال مقابل سایپا به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه با برگزاری 6 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در حساسترین بازی این هفته و در یک نبرد سنتی در شرایطی که شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان با نتیجه 2 بر صفر از سایپا عقب بودند، در پایان این دیدار موفق شدند حریف خود با نتیجه 3 بر 2 شکست بدهند.

در یکی دیگر از دیدارهای مهم این هفته آلومینیوم المهدی با نتیجه 3 بر 2 پیشگامان کویر یزد قهرمان نیم فصل مسابقات را شکست داد. نتایج کامل بازی‌های هفته نخست دور برگشت به شرح زیر است:

* باریج اسانس کاشان 2 - میتن ورامین 3
* بازرگانی جواهری یک - شهرداری تبریز 3
* کاله آمل 3 - نوین کشاورز صفر
* آلومینیوم المهدی 3 - پیشگامان کویر یزد 2
* شهرداری ارومیه 3 - میزان خراسان 2
* پیکان 3 - سایپا 2

 جدول رده بندی به شرح زیر است:
1- پیشگامان کویر یزد 25  امتیاز
2- پیکان تهران 24  امتیاز
3- کاله مازندران 24 امتیاز
4- متین ورامین 24 امتیاز
5 - میزان خراسان 22 امتیاز
6- سایپا البرز 21 امتیاز
7- شهرداری ارومیه 20 امتیاز 
 8 - آلومینیوم المهدی 18 امتیاز
9 - شهرداری تبریز 14 امتیاز
10 - باریج اسانس 11 امتیاز
11 - نوین کشاورز 9 امتیاز
12- جواهری گنبد 2 امتیاز

کد مطلب 1767956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها