پیکان نبرد خودروسازان را برد/ صدرنشین شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه با برگزاری 6 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در حساسترین بازی این هفته و در یک نبرد سنتی در شرایطی که شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان با نتیجه 2 بر صفر از سایپا عقب بودند، در پایان این دیدار موفق شدند حریف خود با نتیجه 3 بر 2 شکست بدهند.
در یکی دیگر از دیدارهای مهم این هفته آلومینیوم المهدی با نتیجه 3 بر 2 پیشگامان کویر یزد قهرمان نیم فصل مسابقات را شکست داد. نتایج کامل بازیهای هفته نخست دور برگشت به شرح زیر است:
* باریج اسانس کاشان 2 - میتن ورامین 3
* بازرگانی جواهری یک - شهرداری تبریز 3
* کاله آمل 3 - نوین کشاورز صفر
* آلومینیوم المهدی 3 - پیشگامان کویر یزد 2
* شهرداری ارومیه 3 - میزان خراسان 2
* پیکان 3 - سایپا 2
جدول رده بندی به شرح زیر است:
1- پیشگامان کویر یزد 25 امتیاز
2- پیکان تهران 24 امتیاز
3- کاله مازندران 24 امتیاز
4- متین ورامین 24 امتیاز
5 - میزان خراسان 22 امتیاز
6- سایپا البرز 21 امتیاز
7- شهرداری ارومیه 20 امتیاز
8 - آلومینیوم المهدی 18 امتیاز
9 - شهرداری تبریز 14 امتیاز
10 - باریج اسانس 11 امتیاز
11 - نوین کشاورز 9 امتیاز
12- جواهری گنبد 2 امتیاز
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