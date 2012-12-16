برگزاری گفتمان دینی ایثار و شهادت در بهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس یعقوبی استاد این دوره از گفتمان دینی در خصوص ایثار و شهادت مطالبی را عنون کرد و گفت: نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهدت به عنوان اصل مهم برای جامعه ماست که نباید نادیده گرفته شود.



وی افزود: در فرهنگ اسلام آنچه موجب بیداری اسلامی و بصیرت دینی می شود، تمسک به فرامین الهی و تعالیم قرآنی است که این امر در واقعه کربلا نقش اساسی را در پیروزی و جاودانگی نهضت حسینی داشت.



وی یادآور شد: فرهنگ شهادت، فرهنگ ارزشی ماست که باید در تمام دوران مورد توجه قرار گرفته و در جهت شناساندن آن به جامعه تلاش شود.



برگزاری نشست ماهانه روحانیون مستقر



نشست ماهانه روحانیون مستقر بهشهر با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر برگزار شد.



حجت الاسلام سید محمد بابایی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر گفت: روحانیان عامل اتحاد و انسجام در روستاها هستند و باید در جهت گسترش امور دینی و فرهنگی تلاش کنند.



وی روحانی را محور همه امور فرهنگی در مساجد دانست و افزود: هیئت امنای مساجد باید با تمام توان در جهت همکاری با روحانیون مستقر وارد شوند و در این خصوص روحانیون مستقر نیز همکاری همه جانبه داشته باشند.

گردهمایی ماهانه مدیران مؤسسات و خانه های قرآن بهشهر



با هدف هم اندیشی و هماهنگی در اجرای برنامه های قرآنی منسجم در سطح مراکز و مؤسسات ،گردهمایی ماهانه مدیران مؤسسات و خانه های قرآن بهشهر برگزار شد.



سید محمد کاملی، کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی بهشهر، گفت: این جلسه به منظور ارتقای سطح معلومات مدیران و مربیان قرآنی مراکز و مؤسسات ، برگزار شد.



وی افزود: یک مربی قرآن باید اطلاعات خوبی در حوزه‌‌های مختلف قرآنی داشته باشد تا بتواند به این وسیله دانش‌آموزان را به قرآن علاقمند کند چرا که اگر دانش‌آموزان احساس کنند مربی قرآن دانش و آگاهی کامل بر مطالب دارد از کلاس لذت بیشتری می‌ برند.





