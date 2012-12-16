انفجار مهیب در پایگاه هوایی الدیلم یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد:انفجار بزرگ در پایگاه هوایی الدیلم در شهر صنعا رخ داده است.

این رسانه لبنانی افزود: این انفجار ناشی از شلیک سه موشک به طور همزمان بوده است، اما تلفاتی در پی نداشته است.