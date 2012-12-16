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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۸

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انفجار مهیب در پایگاه هوایی الدیلم یمن

انفجار مهیب در پایگاه هوایی الدیلم یمن

رسانه های عرب زبان لحظاتی پیش از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در پایگاه هوایی الدیلم در شهر صنعا در یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد:انفجار بزرگ در پایگاه هوایی الدیلم در شهر صنعا رخ داده است.

این رسانه لبنانی افزود: این انفجار ناشی از شلیک سه موشک به طور همزمان بوده است، اما تلفاتی در پی نداشته است.

کد مطلب 1767960

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