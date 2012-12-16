46 گواهی نامه مهارت زندگی برای مدجویان بوئین زهرا صادر شد

ابوالفضل حسینی مرادآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برگزاری کلاسهای مهارتهای اساسی زندگی در زمینه های کنترل خشم، مقابله با استرس،عزت نفس، خود شناسی، دوست یابی، تصمیم گیری و سایر مسائل مهم در زندگی فردی و اجتماعی است که به صورت دوره های چند ماهه توسط مددکاران و روان شناسان به مددجویان آموزش داده می شود.

رئیس زندان بوئین زهرا هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سطح سلامت و بهداشت روان و ایجاد رفتارهای سالم در بین مددجویان عنوان کرد و گفت: مهارت های زندگی ضمن حفظ بهداشت روانی زندانیان، موجب کنترل رفتارهای خشونت آمیز و مخرب در بین آنها می شود.

وی در ادامه افزود: با توجه به جمعیت کیفری این مرکز تعداد 49 مددجو در آزمون این دوره شرکت کردند که 46 نفر موفق به کسب نمره قبولی و دریافت گواهینامه شدند.

مرادآبادی یادآورشد: خوشبختانه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی این مرکز از ابتدای سال جاری رو به رشد بوده و سعی شده تا مددجویان در مسیر صحیح بازپروری و اصلاحی قرار گیرند و در مدت زمان تحمل کیفر خود از کلاسهای آموزشی بیشترین استفاده را ببرند.

وی در پایان تأکید کرد: میزان اطلاعات و دانش مربیان در تمامی مقاطع آموزشی بسیار مهم است و در روند آموزش مدجویان تاثیر زیادی دارد.