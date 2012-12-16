وقوع چندین انفجار در شهر کرکوک / دست کم 6 نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری از وقوع چندین انفجار در شهر کرکوک در شمال عراق خبر داد.



این شبکه اعلام کرد بر اثر این انفجارها، چندین نفر کشته و زخمی شدند.العربیه به جزئیات بیشتری از این انفجارها اشاره نکرده است.



شبکه اسکای نیوز در این زمینه گزارش داد در این انفجارها، شش نفر کشته و دست کم 25 نفر دیگر هم زخمی شدند.