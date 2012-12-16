بارش برف ارتفاعات تنکابن را سفید پوش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش برف از شب گذشته در منطقه آغاز شد و ارتفاع آن در روستاهای یاقدشت ، میانکوه ، اشکور محله، دریاسر و عسل محله به بیش از 10 سانتی متر رسیده است.



بر اساس اعلام اداره راه و شهرسازی تنکابن، هم اکنون تردد در تمامی محورهای این شهرستان جریان دارد، اما گذر از محورهای کوهستانی تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

مشترکان خانگی 40 درصد مصرف کندگان برق مازندران

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه 80 درصد مشترکان این استان را بخش خانگی تشکیل می دهند، گفت: با بررسی های صورت گرفته 43 درصد برق مصرفی استان مربوط به مشترکان خانگی است.

منوچهر جعفری افزود: فراهم کردن زمینه مناسب برای استفاده منطقی از انرژی، ارائه روش های بهینه سازی مصرف و افزایش بازدهی تاسیسات صنعتی ازجمله اهداف مدیریت مصرف انرژی است.



وی کنترل در مصرف، افزایش بازدهی انرژی، نگهداری و کنترل سامانه بهینه سازی و سازماندهی را از جمله راههای دستیابی به اهداف مدیریت مصرف اعلام کرد.



برف راه ارتباطی 18 روستا بلده نور را مسدود کرد

بخشدار بلده نور گفت: بارش برف سنگین راه ارتباطی 18 روستای این منطقه ییلاقی و کوهستانی را با مرکز بخش مسدود کرده است.

محمدرضا رودگر افزود: بارش برف که از دو روز پیش در منطقه آغاز شده، همچنان ادامه دارد.



وی گفت: اکنون وضعیت به گونه ای است که تردد خودروها در مسیرهایی که تاکنون مسدود نشده، با کندی و دشواری جریاد دارد به نحوی که شماری از دانش آموزان و کارکنان ادارات برای رسیدن به محل فعالیتشان دچار مشکل شدند.



اجرای طرح بصیرت عاشورایی در 15 بقعه نکا

مسئول نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نکا گفت: با تلاش های صورت گرفته طرح بصیرت عاشورایی امسال در 15 بقعه متبرکه این شهرستان اجرا شد.

حجت الاسلام ابوذر زارعی کیاپی افزود: با هدف اطلاع رسانی و تبیین درست واقعه عاشورا و ترویج ارزش های دینی در محرم امسال 17 روحانی مبلغ به مناطق محروم شهرستان نکا اعزام شدند.



وی ادامه داد: این مبلغان وظیفه سخنرانی، برگزاری نماز جماعت ، مداحی ، پاسخگویی به شبهات مردم در مورد مسائل دینی را بر عهده دارند.

بارش برف در آمل



سرپرست بخشداری لاریجان آمل گفت: بارش برف دو روز گذشته سبب سفید پوش شدن حدود 80ر وستای بخش کوهستانی لاریجان شده است.



محمد رضا نصیری اظهار داشت: بارش برف که از روز شنبه در بخش لاریجان باریدن گرفت و همچنان در برخی مناطق این بخش ادامه دارد، 20 تا 30 سانتی متر بر زمین نشست.



وی افزود: خوشبختانه اکنون همه مسیرهای جاده های کوهستانی روستاهای این بخش باز و تردد در آن جریان دارد.









