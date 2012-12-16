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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۹

سرهنگ الماسیان:

58 فقره اخطار پلمپ برای آژانسهای مسافربری متخلف لرستان صادر شد

58 فقره اخطار پلمپ برای آژانسهای مسافربری متخلف لرستان صادر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان از صدور 58 فقره اخطار پلمپ برای آژانس های مسافربری متخلف در این استان خبر داد.

سرهنگ امیر الماسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران اداره اماکن پلیس اطلاعات مرکز استان و شهرستان های تابعه در راستای وظایف خود طرح کنترل و نظارت بر آژانس های مسافربری را اجرا کردند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح طی 14 روز از تعداد 353 واحد آژانس مسافربری بازدید به عمل آمده است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: طرح کنترل و نظارت بر آژانس های مسافربری در فاصله زمانی هشتم تا بیست و دوم آذر ماه اجرایی شده است.

سرهنگ الماسیان عنوان کرد: در قالب اجرای این طرح در این مدت تعداد 35 واحد آژانس مسافربری به علت عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی پلمپ شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این راستا 58 فقره اخطار پلمپ برای آژانس های متخلف در سطح استان صادر شده است.

کد مطلب 1767965

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