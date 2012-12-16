58 فقره اخطار پلمپ برای آژانسهای مسافربری متخلف لرستان صادر شد

سرهنگ امیر الماسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران اداره اماکن پلیس اطلاعات مرکز استان و شهرستان های تابعه در راستای وظایف خود طرح کنترل و نظارت بر آژانس های مسافربری را اجرا کردند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح طی 14 روز از تعداد 353 واحد آژانس مسافربری بازدید به عمل آمده است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: طرح کنترل و نظارت بر آژانس های مسافربری در فاصله زمانی هشتم تا بیست و دوم آذر ماه اجرایی شده است.

سرهنگ الماسیان عنوان کرد: در قالب اجرای این طرح در این مدت تعداد 35 واحد آژانس مسافربری به علت عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی پلمپ شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این راستا 58 فقره اخطار پلمپ برای آژانس های متخلف در سطح استان صادر شده است.