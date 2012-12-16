آمریکا هم به سرنوشت شوروی سابق دچار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری gegenfrage، "میخائیل گورباچف" درباره فروپاشی ایالات متحده آمریکا در صورت ادامه سیاستهای فعلی اش هشدار داد.

وی که در یک نشست سیاسی در استانبول سخن می گفت، تاکید کرد آمریکا در حال حاضر همان اشتباهاتی را مرتکب می شود که پیشتر اتحاد جماهیر شوروی مرتکب شده بود.

آخرین رهبر شوروی اظهار داشت این اتحادیه در 30 دسامبر 1922 تاسیس شده و در 26 دسامبر 1991 از میان رفت و به دنبال آن جمعیت 287 میلیون نفری اش به 15 کشور مجزا تقسیم شدند.

به گفته گورباچف، علت این فروپاشی اشتباهات فاحشی بود که رهبران شوروی مرتکب شدند و همین آینده نیز در انتظار آمریکا است.

برنده جایزه نوبل در ادامه یادآور شد ادامه سیاست جنگ افروزی و ایجاد هژمونی "حماقت های مشابهی" است که سبب تجزیه آمریکا می شود.