دیدار انتخاباتی با هاشمی نداریم/ فراکسیون روهروان اوائل دی کاندیدای خود را معرفی می کند

سید رمضان شجاعی کیاسری، سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهار نظر حمید رسایی که بیان کرده بود، فردا اعضای رهروان ولایت به همراه علی مطهری با هاشمی رفسنجانی دیدار انتخاباتی برگزار می کنند گفت: من به عنوان سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت از چنین موضوعی اصلا خبر ندارم و نمی دانم آقای رسایی از چه منبعی این مسائل را مطرح می کند و قویا این مساله را تکذیب می کنم.

وی با انتقاد از سخنان رسایی افزود: مگر می شود که خبر یک فراکسیونی را فردی از فراکسیون دیگر بدهد.

شجاعی در پاسخ به این سئوال که طبق سخنان حمید رسایی آیا فراکسیون رهروان ولایت به دنبال کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی است، اظهار داشت: نه چنین چیزی نیست و وی شاید در این زمینه نیت خوانی کرده است.

این نماینده افزود: رسایی نباید اینچنین خبرسازی کند و من قویا این دو مساله را تکذیب می کنم.

وی در ارتباط با انتخاب کاندیدا از سوی فراکسیون رهروان ولایت گفت: ما هنوز در خصوص کاندیداتوری فردی خاصی نظری نداریم و فعلا باید ببینم که چه کسانی در انتخابات شرکت می کنند و برنامه هایشان را بررسی کنیم و مصداق تعیین نماییم.

کیاسری در ارتباط با زمان اعلام کاندیدای مورد نظر فراکسیون رهروان ولایت گفت: اول بهمن ماه بر اساس مصداق های خود کاندیدای مورد نظر فراکسیون ولایت را معرفی می کنیم.

