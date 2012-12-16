به گزارش خبرگزاری مهر، داود صادقی معاون بهره‌برداری شرکت آبفای استان البرزبا اعلام این خبر اظهار داشت: این دستگاه برای به دام انداختن سیلندر گاز کلر به ظرفیت 800 کیلوگرم است که در زمان حمل و نقل دچار حادثه نشود.



وی در خصوص شیوه عملکرد این دستگاه ها اضافه کرد: زمانی که کپسول‌های گاز کلر توسط خودروهای حمل، از انبار مرکزی به تاسیسات آبرسانی حمل می‌شوند، در زمان جابجایی اگر گاز کلر در سطح معابر عمومی نشت کند، بدون شک حادثه‌ساز می‌شود و برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی، هر یک از کپسول‌های 800 کیلویی گاز کلر به وسیله یک ترپ حمل می‌شود.



وی ادامه داد: این دستگاه مجهز به شیر تزریق گاز نیتروژن برای خنثی‌سازی گاز کلر آزاد شده است. همچنین دو عدد شیر خروجی برای استفاده از گاز کلر آزاد شده از داخل سیلندر است که شیر اصلی با لوله خرطومی از جنس پلی‌اتیلن به شیر سیلندر وصل می‌شود.

صادقی افزود: باتوجه به جنس فولادی و ضخامت 20 میلی‌متری «ترپ» و سیستم درب پنوماتیکی آن، هرگونه خطر نشتی مجدد از داخل ترپ از بین رفته و سیلندر معیوب تا تخلیه کامل یا انتقال به مراکز مجاز تخلیه و رفع نشتی به صورت ایمن و بدون خطر باقی می‌ماند.



وی هزینه خرید هریک از ترپ‌ها را 160 میلیون ریال ذکر و تاکید کرد: لازم است تا هشت دستگاه دیگر ازآن را برای تاسیسات مجهز به گاز کلر در سطح آبفای استان البرز تهیه و به کار بگیریم.



توان ذخیره‌سازی و کیفیت آب رجایی‌شهر افزایش یافت



به منظور اصلاح آبرسانی به بخشی از رجایی‌شهر و افزایش توان ذخیره‌سازی و کیفیت آب استحصالی از شش حلقه چاه‌های این منطقه ، به جای پمپاژ مستقیم در شبکه توزیع،آب این چاهها به مخزن ذخیره با ظرفیت 5000 مترمکعب منتقل شد.



آقای محمد مجد مدیر آبفای منطقه رجایی‌شهر در این خصوص توضیح داد: با اجرای 1500 متر لوله‌گذاری در سه نقطه مختلف به اقطار 110، 160 و 250 میلی‌متر و اجرای 12 مورد نصب سه‌راهی و شیرخط در سایزهای 100، 250 و 500 میلی‌متر، آب استحصالی شش حلقه از چاه‌های منطقه رجایی‌شهر به مخزن ذخیره آب برای توزیع متعادل آب در شبکه، انتقال یافت.



وی افزود: به این ترتیب از ظرفیت پمپاژ چاه به طور متناوب استفاده می‌شود و در ساعات کاهش مصرف چاه‌ها، به جای خاموش کردن آنها، آب تولیدی به مخازن ذخیره منتقل می‌شود. علاوه بر این، یکی از مزایای این کار، اختلاط آب چاه با آب تصفیه‌شده رودخانه طالقان است که موجب ارتقای سطح کیفی آب دراین بخش از رجایی‌شهر شده است.



اجرای 11 طرح برای کاهش هدرروی آب در نظرآباد انجام شد



طرح کاهش آب بدون درآمد در آبفای شهرستان نظرآباد از ابتدای خردادماه با اجرای 11 پروژه عملیاتی، از بین پروژه‌های پیش‌بینی شده در طرح، آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 91 شاهد کاهش 7 درصدی هدرروی آب در این شهرستان باشیم.



مهدی امیری سرپرست آبفای شهرستان نظرآباد با بیان مطلب فوق گفت: این 11 پروژه باعنوان (Plan Action) از خردادماه سالجاری در شهرستان نظرآباد شروع شد.



وی افزود: طرح‌های پیشنهادی براساس اولویت اجرای پروژه‌هایی که نقش بیشتری در کاهش هدررفت آب داشتند آغاز شد. ازجمله از 1000 فقره اصلاح انشعاب‌هایی که در طرح پیش‌بینی شده بود 365 فقره اصلاح شده است. در بخش اصلاح شبکه توزیع نیز 1570 متر از شبکه‌های فرسوده اصلاح شد.



وی پیش‌بینی تعویض کنتورهای خراب در این طرح را 1400 دستگاه عنوان کرد و گفت: 880 دستگاه از کنتورهای خراب تعویض شد تا میزان مصرف در منازل مشترکان به درستی اندازه‌گیری شود.



امیری همچنین از شناسایی 152 فقره انشعاب غیرمجاز که معادل 38 درصد از پیش‌بینی این طرح است خبر داد و افزود: 41 فقره از اینگونه انشعاب‌ها بطور کامل قطع شد و 111 فقره نیز به انشعاب مجاز و مشترک قانونی آبفا تبدیل شدند.



سرپرست آبفای منطقه نظرآباد در ادامه اظهار داشت: در این طرح مریی‌سازی 40 عدد شیرهای اصلی شبکه پیش‌بینی شده بود که 31 فقره آن مریی شد و به‌منظور رسوب‌زدایی از شبکه و کاهش حوادث، تعداد 7 عدد شیر تخلیه نصب شد.



وی درخصوص یازدهمین پروژه عملیاتی اظهار داشت: بیش از 300 متر از شبکه‌های توزیع آب که از زیر منازل مشترکان و املاک عبور کرده بود، شناسایی و اصلاح شبکه شد.



امیری افزود: طی شش ماهه اول سال 91 میزان فروش آب در شهر نظرآباد سه میلیون و 790 هزار و 896 مترمکعب بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 90 به میزان 151 هزار مترمکعب افزایش فروش نشان می‌دهد.



حجم ذخیره‌سازی آب در حصارک کرج افزایش یافت



با هدف افزایش ذخیره‌سازی و ارتقای کیفی آب در منطقه حصارک پایین کرج، شبکه توزیع خیابان قلم به شبکه اصلی توزیع آب خیابان شهید بهشتی متصل شد.



مهدی نظری مدیر آبفای منطقه مهرشهر با اعلام این خبر گفت: اواسط آذرماه به منظور افزایش ذخیر‌ه‌سازی و ارتقای کیفی و کمی آب در چندین منطقه حصارک پایین ، شبکه توزیع آب در خیابان قلم به قطر 350 میلی‌متر به شبکه اصلی توزیع آب به قطر 400 میلی‌متر در خیابان شهید بهشتی متصل شد.



وی افزود: شبکه خیابان قلم از مخزن جوادآباد به ظرفیت 5000 مترمکعب در شمال خیابان شهید بهشتی تامین آب می‌شود که با اختلاط آب چاه‌ها و آب تصفیه‌خانه رجایی شهر در این مخزن، کیفیت آب مصرفی در حصارک پایین افزایش می‌یابد.



مهندس نظری روند تغییر کمی و کیفی آب در حصارک پایین را تدریجی عنوان کرد و گفت: پیش از این چاه‌های موجود منطقه به صورت مستقیم به شبکه پمپاژ می‌شد، ولی با انجام اتصال شبکه‌های فوق به یکدیگر به تدریج ساکنان مناطق حصارک پایین، شهرک پردیسان، کرج نو و شهرک چمران از آب ذخیره شده در مخزن جوادآباد بهره‌مند خواهند شد.



نصب تاسیسات جدید روی دو مخزن ذخیره آب رجایی‌شهر انجام شد



در فرصت بدست آمده از قطع جریان آب در خط انتقال طالقان به تصفیه‌خانه رجایی‌شهر، سه‌راه‌گیری و نصب شیر پروانه‌ای بر روی مخازن 6400 و 10 هزار مترمکعبی رجایی‌شهر انجام شد.



محمد مجد مدیر آبفای منطقه رجایی‌شهر با بیان این خبر گفت: در تاریخ 22 آبان ماه سالجاری در فرصتی که از قطع جریان آب خط انتقال سد طالقان به تصفیه‌خانه آب شماره 2 کرج به وجود آمد استفاده کردیم و عملیات سه‌راه‌گیری و نصب شیر پروانه‌ای بر روی خط اصلی توزیع از مخازن 6400 مترمکعبی و 10 هزار مترمکعبی توسط واحد حوادث و آبرسانی آبفای رجایی‌شهر انجام شد.



وی افزود: براساس طرح مشاور، باید در ناحیه ای از رجایی‌شهر 16 هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب موجود باشد به همین دلیل احداث مخزن 10 هزار مترمکعبی در کنار مجموعه تاسیسات آبرسانی یا مخزن 6400 مترمکعبی از دو سال گذشته آغاز شد و درپاییز امسال به اتمام رسید.

وی ادامه داد: از آنجا که مخزن 6400 مترمکعبی قدیمی هم مخزنی برای توزیع آب در زون مناطق پایین‌دست خود و هم به عنوان مخزن میان‌راهی برای پمپاژ در مخزن بالادست خود عمل می‌کرد، برای اطمینان از ذخیره‌سازی و توزیع مناسب‌تر آب دراین ناحیه بهره برداری از مخزن 10 هزارمترمکعبی این مجموعه آغاز شد.



مدیر آبفای رجایی‌شهر اظهار داشت: با نصب دو عدد سه‌راهی و سه عدد شیر پروانه‌ای و یک زانو و شش گلند و 400 عدد پیچ و مهره، عملیات اتصال بین دو مخزن برای انجام هرگونه مانور در زمان‌های خاص امکان‌پذیر شده است.



وی افزود: هم‌اکنون از مخزن 6400 مترمکعبی برای انتقال آب به مخازن بالادست خود استفاده می‌شود و از مخزن جدید 10 هزارمترمکعبی فقط برای تامین آب در بخشی از منطقه رجایی شهر استفاده می‌شود این در حالی است که با کمک این اتصالات امکان مانور و انتقال آب به هر یک از مخازن به سادگی میسر شده است.



وی هزینه خرید لوازم و اجرای این عملیات را درمجموع 700 میلیون ریال ذکر کرد.



آگهی دعوت مجمع عمومی کانون بازنشستگان آبفای البرز



کانون تازه تاسیس بازنشستگان آبفای البرزازکلیه بازنشستگان این شرکت دعوت کرد با در دست داشتن حکم بازنشستگی خود در مجمع عمومی کارکنان که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 3/10/91 در محل کانون بازنشستگان شرکت آبفای استان البرز واقع در خیابان بهار جنب پست برق برگزار می‌شود، حضور به‌هم رسانند.



عضویت اعضای حاضر ، تصویب اساسنامه کانون، تعیین میزان حق عضویت، تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس دستور جلسه است.



کسانی که مایل به عضویت در هیئت مدیره یا بازرس کانون هستند درخواست شده مدارک ذیل را حداکثر تا تاریخ 11/10/91 به نشانی کانون ارسال کنند.



درخواست کتبی نامزدی در هیئت مدیره یا بازرسی، یک قطعه عکس، تصویر حکم بازنشستگی و شناسنامه مدارک لازم است.



12 فعالیت روابط عمومی آب وفاضلاب البرزالکترونیکی شده است



هم‌اکنون 12 نوع از فعالیت‌های دفتر روابط‌عمومی شرکت آب وفاضلاب استان البرز بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و چهار نوع فعالیت جدید دیگر نیز به عرصه ارتباطات الکترونیک اضافه خواهد شد.



علیرضا لرستانی مدیر روابط‌عمومی شرکت آبفای البرز با اعلام این خبر افزود: با رشد و توسعه ارتباطات الکترونیک در جهان امروز، نقش وسایل ارتباطات سنتی و تک‌رسانه‌ای کمرنگ شده و در بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها جایش را به وسایل دیجیتالی و چندرسانه‌ای داده است. طی سال‌های اخیر با بهره گرفتن از کارشناسان IT و به‌روزرسانی دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی 16 مورد از فعالیت‌های روابط‌عمومی در شاخه ارتباطات در مسیر الکترونیکی شدن قرار گرفت.



وی ادامه داد: هم‌اکنون 12 نوع فعالیت ارتباطی ازجمله: ارتباط با رسانه‌ها، نشریه الکترونیک، سامانه پیام کوتاه 30007122، سامانه بلوتوث، ساخت مولتی‌مدیا، انجام نظرسنجی ازطریق پرتال، ارسال اخبار بر روی پرتال شرکت و وب‌سایت‌های وابسته، ارتباط با مشترکان از طریق ایجاد پرسش و پاسخ در پرتال، ارتباط دوسویه میان کارشناسان روابط‌عمومی و مشترکان ازطریق ایمیل سازمانی، ارسال نشریه الکترونیکی برای کلیه مدیران استانی و فرااستانی و راه‌اندازی پرتال شرکت قابل ذکر است که همگی بصورت الکترونیکی انجام می‌شود.



وی افزود: ساخت و تولید مولتی‌مدیا یا لوح فشرده آموزشی و سرگرمی (قسمت سوم)، طراحی و ساخت و برنامه‌نویسی پایگاه داده برای آرشیو کلیه اقدامات روابط عمومی، طراحی فرم‌های الکترونیکی برای دریافت اطلاعات مشترکان در پرتال شرکت و ایجاد ارتباط مستقیم خبرنگاران رسانه‌ها با پرتال از جمله چهار فعالیت دیگر هستند که در مسیر الکترونیکی شدن قرار دارند.