کارگاه آموزشی خود ارزیابی سلامت در دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور بانوان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری این ائین اظهارداشت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، توانمند سازی و آگاهی بخشی به بانوان از وضعیت سلامت خود با استفاده از روش‌های ساده ارزیابی سلامت است.

زهرا دریانورد با تاکید بر اینکه تشخیص زودرس بیماری‌ها نقش مهمی در درمان به موقع و موثر دارد، بیان داشت: بانوان با یادگیری روش‌های ساده ارزیابی سلامت می‌توانند به موقع و سریع بیماری‌های خود را شناسایی و نسبت به درمان آن اقدام کنند.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی مباحث مربوط به راه‌های تشخیص به موقع بیماری‌هایی از قبیل انواع سرطان‌ها، دیابت، هپاتیت، عفونت‌ها و ایدز آموزش داده شد.

دریانورد تصریح کرد: علاوه بر مباحث مربوط به روش‌های خودارزیابی سلامت مباحث مربوط به مهارت‌های زندگی، کیفیت و شرایط داشتن خانواده سالم، بیماری‌های دوران بارداری، تغذیه سالم، گروه‌های اصلی مواد غذایی، عوارض و کمبود ویتامین‌ها در بدن انسان مطرح و به پرسش‌های شرکت کنندگان در این کارگاه پاسخ داده شد.

کارگاه آموزشی خود ارزیابی سلامت با حضور 50 نفر از بانوان شاغل در اداره‌ها و نمایندگان امور بانوان ادارات شهرستان دیر در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.