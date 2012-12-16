ورودی شهرهای استان گیلان زیبا سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا بعد ظهر امروز در نشست ستاد دائمی تسهیلات سفرها و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: در ورودی شهر رشت باید نمادی از شیخ الشهدای گیلان میزا کوچک خان جنگلی وجود داشته باشد تا گردشگران با ابعاد شخصیتی و اهداف قیام این رادمرد خطه شمال بیشتر آشنا شوند.

وی همچنین با اشاره به افزایش برخی کالاها و خدمات در ایام حضور مسافران در استان اظهارداشت: نهادهای مسئول باید با افزایش نظارت های خود از بروز گرانفروشی و تورم کاذب در ایامی که حجم زیادی از مسافران و گردشگران در گیلان حضور دارند، جلوگیری شود.

استاندار گیلان با تاکید بر اهمیت ساماندهی سواحل دریا گفت: سواحل دریا موجب تحول استان می شود از اینرو فرمانداران شهرستان های ساحلی برنامه ریزی مناسبی برای افزایش و تحول در ارائه خدمات صورت دهند تا افزایش رضایتمندی مسافران و گردشگران را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری ها باید پیش از فرارسیدن سال جدید اقامتگاه را آماده کنند، افزود: تکمیل پروژه های اقامتی استان در همه سطوح باید هرچه زودتر صورت گیرد چرا که این امردر جذب بیشتر گردشگران، مسافران و افزایش اقامتشان در استان بسیار موثر است.

هاشم نیا با تاکید بر اینکه برای سال آینده در حوزه گردشگری برنامه ریزی مناسب و عملیاتی باید صورت گیرد، اظهار داشت: با بررسی نقاط ضعف و قوت طرح ها و کارهای انجام شده در سال های گذشته می توان برنامه ریزی بهتر و جامع تری برای آینده انجام داد.

امید عزیزی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه سال گذشته در جذب رضایتمندی گردشگران این استان رتبه نخست کشور را کسب کرد، یادآورشد: ستاد تسهیلت سفر در شهرستان های استان باید حداکثر تا 10 روز آینده توسط فرمانداران تشکیل شود.