سرمربی شالکه اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ینس کلر"، مربی تیم جوانان شالکه، به طور موقت هدایت شالکه را بر عهده خواهد گرفت و روز سه‌شنبه در رقابت‌های جام اتحادیه آلمان مقابل ماینتس بر روی نیمکت خواهد نشست.

هورست هلت، مدیر ورزشی باشگاه شالکه، اظهار داشت: می دانم که سوالات بسیاری وجود دارد اما شکست خانگی مقابل فرایبورگ باعث شد که چنین تصمیمی بگیریم.

شالکه با این شکست به رده هفتم جدول رده بندی رقابت‌های بوندس لیگا نزول کرد. این تیم پیش از این جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرده است.