بارش برف سنگین در گردنه های فیروزکوه باعث کندی حرکت خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا واحدی با اشاره به بارش برف سنگین که از روزهای گذشته در سطح شهرستان و گردنه های کوهستانی فیروزکوه آغاز شده است، افزود: به علت ریزش برف و کولاک هم اکنون تردد خودروها در گردنه های "بشم" در مسیر فیروزکوه - سمنان و گردنه های "امین آباد" و "گدوک" در محور تهران - فیروزکوه - مازندران با کندی صورت می گیرد و گاهاً شاهد ترافیک نیمه سنگینی در این محورها هستیم.

وی عنوان داشت: برای روانسازی ترافیک تمامی گردنه های برفگیر شهرستان در ساعات اولیه صبح از سوی مأموران اداره راهداری طی عملیات شن و نمکپاشی آغاز شده و همچنان تا بازگشتن به وضعیت عادی نمک پاشی انجام خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی، تداوم بارش برف ادامه دارد، اضافه کرد: داشتن زنجیرچرخ و دیگر تجهیزات ایمنی برای خودروهای عبوری از این مناطق الزامی است.

وی گفت: با اجرای طرح زمستانی، داشتن زنجیر چرخ در روزهای بدون بارش برف نیز برای خودروها اجباری است و با متخلفان در این بخش برخورد می شود.

سرهنگ واحدی در پایان از رانندگان درخواست کرد تا در صورت تردد در محورهای شهرستان به دلیل بارش باران و برف و لغزندگی سطح جاده با سرعت مطمئنه حرکت و حدالمقدور از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

تولید دو تن خاکبرگ از برگهای پاییزی شهر دماوند

مدیر فضای سبز شهرداری دماوند با اشاره به تبدیل برگهای پاییزی به خاکبرگ گفت: حدود دو تن خاکبرگ از برگهای پاییزی تولید شده است.

آرمین براتی افزود: در شرایط طبیعی در جنگلها و باغات، درختان و درختچه ها مواد غذایی را از خاک جذب کرده و به برگهای خود انتقال می دهند که با فرا رسیدن فصل خزان و ریزش برگها، عناصر غذایی جذب شده توسط گیاه به خاک برگردانده می شود و این برگها توسط میکروارگانیمها تجزیه شده و ضمن بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک، چرخه عناصر در طبیعت جریان خواهد داشت.

وی بیان داشت: در شرایط شهری برگهای خزان یافته جمع آوری و از پارکها و عرصه های فضای سبز خارج می شوند که این مسئله باعث تخلیه و به هم خوردن تعادل عناصر غذایی و آلی خاک و از بین رفتن منابع موجود در طبیعت خواهد شد.

مدیرفضای سبز شهرداری دماوند ادامه داد: در این راستا با شروع فصل پاییز به منظور جلوگیری از تخریب خاک و کاهش حاصلخیزی آن، برگهای خزان یافته از پارکها و عرصه های فضای سبز جمع آوری و به مکانهای تهیه شده برای انبار برگ انتقال می یابد.

وی عنوان داشت: حدود یک سال با فراهم آوردن شرایط بهینه فعالیت میکروارگانیمها مانند رطوبت، دما، تهویه و کود آلی و شیمیایی دهی برگها پوسیده و به صورت کامل تجزیه می شوند.

براتی اضافه کرد: در نهایت خاک برگ تولید شده در سالهای آتی به منظور اصلاح بستر گیاه در عرصه های فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد و بدین ترتیب چرخه طبیعی عناصر غذایی در خاک ادامه می یابد.

برگزاری 10 نشست دانش‏ آموزی با عنوان "نماز" در دماوند

دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان دماوند از برگزاری 10 نشست دانش‏ آموزی با هدف توسعه فرهنگ نماز در این شهرستان خبر داد.

حجت‏الاسلام محمدرضا قضاوتی اظهار داشت: نشستهای دانش ‏آموزی با محوریت نماز و با هدف توسعه فرهنگ این فریضه الهی برگزار می ‏شود.

وی ادامه داد: این سری نشستها با حضور خانواده دانش ‏آموزان دختر دو مقطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان در دماوند برپا می‏ شود و سهمیه ‏های برگزاری این نشستهای دانش ‏آموزی از سوی ستاد اقامه نماز استان تهران تعیین می‏ شود.

دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان دماوند همچنین از برگزاری مسابقه تألیف کتاب نماز با حضور همه مؤلفان کشور خبر داد و گفت: این مسابقه فرهنگی و هنری با هدف توسعه فرهنگ نماز با شرکت مؤلفانی از سراسر کشور برگزار می‏ شود.

وی اضافه کرد: افراد علاقه‏ مند به شرکت در این مسابقه می ‏توانند به تارنمای مربوطه مراجعه کرده و آثار تألیفی خود را به آدرس اینترنتی مندرج در آن ارسال کنند.

حجت الاسلام قضاوتی یادآور شد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این مسابقات، آخرین روز آذر ماه جاری است و نتایج نهایی آن، 15 اسفند اعلام می ‏شود.

فرهنگیان بازنشسته ورامینی از کاخ موزه گلستان بازدید کردند

فرهنگیان بازنشسته ورامینی توسط شهرداری ورامین و با همکاری کانون بازنشستگان آموزش و پرورش ورامین در تور گردشگری نیمروزه از کاخ موزه گلستان تهران بازدید کردند.

مسئول گردشگری حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین با اظهار این خبر گفت: در این تور گردشگری فرهنگیان بازنشسته عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش ورامین به همراه خانواده هایشان از کاخ موزه گلستان تهران شامل کاخ ابیض و موزه مردم شناسی، عمارت الماس، عمارت شمس العماره، چادرخانه سلطنتی، حوضخانه، خلوت کریمخانی، موزه مخصوص، ایوان تخت مرمر، مجموعه ظروف سلطنتی، نگارخانه و... بازدید کردند.

محمدرضا تاجیک افزود: همچنین علاقه مندان و گردشگران در ادامه این تور گردشگری از تالار عاج، تالار سلام و تالار آیینه بازدید کردند و با این مجموعه های تاریخی و فرهنگی کشورمان آشنا شدند.