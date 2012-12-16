خودسری ها موجب توهین به یادگار امام (ره) شد/ خودسری ها امروز سازمان یافته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع جوانان، فارغ‌التحصیلان و نخبگان علمی دانشگاهی حضور یافت و به برخی از سئوالات آنان پاسخ گفت.

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسشی درباره علل وضعیت کنونی جامعه در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات خواند و گفت: انقلاب اسلامی، علی‌رغم مبارزات ممتد امام راحل(ره) و مبارزان انقلابی، زمانی به ثمر نشست و شکست رژیم سفاک پهلوی محرز شد که آحاد مردم حضوری ثمربخش و دلگرم‌کننده پیدا کردند و اگر نبود همدلی و حمایت اقشار گوناگون مردم در مبارزه علیه شاه، معلوم نبود این رژیم به این زودی‌ها سرنگون شود.

علت بقای نظام حضور تصمیم ساز مردم است



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبور از مراحل سخت، پیروزی، مقابله با شورش‌ ها و تجزیه‌طلبی‌ها، دفاع مقدس و سازندگی کشور پس از جنگ را بدون حضور همدلانه، معتمدانه و مجدانه مردم غیرممکن خواند و تصریح کرد: متأسفانه در برخی مقاطع و توسط برخی افراد و جریان‌ها تلاش شده است علت بقای نظام که حضور تصمیم‌ساز مردم است، نادیده‌ یا کمرنگ تلقی گردد و اگر آسیب و صدمه‌ای دیده‌ایم، یکی از علل آن همین نادیده گرفتن مردم است.

هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به پرسشی در مورد فضای جامعه، به خصوص در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، نقدهای دلسوزانه، منصفانه و منطقی وفاداران انقلاب و نظام اسلامی را لازمه پویایی و پیشرفت کشور دانست و گفت: کسانی که اظهارنظر، فعالیت و نقدهای منصفانه را مشکلی برای جامعه می‌دانند، خود و تفکراتشان مشکل‌زا و زحمت آفرین است، چرا که تاریخ نشان داده انتقادهای سازنده به ویژه توسط افراد نخبه، آگاه و تحصیلکرده برای کمک به حل مشکلات و برون‌رفت از آنها مفید است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به سؤالی پیرامون شکل‌گیری و قدرت یافتن گروههای خودسر، گفت: از ابتدای انقلاب همواره گروههای خودسر که بعضاً خلاف قانون و نظر مسئولان برخی اقدامات را انجام می‌دادند، وجود داشت، منتها تا مقطعی این خودسری‌ها که برخی حسن‌نیت و برخی سوءنیت داشتند، بدون سازماندهی شکل می‌گرفت، اما در مقاطعی خودسری‌های سازمان یافته به درون جامعه تزریق می‌شد.

وی افزود: این بخش دوم است که همواره مشکل‌ساز و خطرناک بوده و می‌بایست به صورت رسمی محکوم و مورد حمایت قرار نگیرد که حتی در مواردی مورد انتقاد رهبری معظم انقلاب قرار گرفت.

خودسری ها امروز هماهنگ و سازمان یافته شده است



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نتافتن قانون را نمونه بارز خودسری خواند و با بیان اینکه در حال حاضر خودسرها، بیشتر و هماهنگ‌تر شده‌اند، تصریح کرد: اگر همان زمان که گروههای خودسر اجتماعات را بر هم می‌زدند وبه دلسوزان نظام اهانت می‌کردند، جلوی آنان گرفته می‌شد دیگر شاهد نبودیم که این نیروهای سازمان‌یافته، در صحن مطهر حرم امام(ره) یادگار ایشان را مورد اهانت قرار دهند و تاکنون نیز به این روند ادامه دهند.

هاشمی با سطحی خواندن اقدامات خودسرانه و مقطعی بودن آن گفت: گروههای خودسر معمولاً بی‌ریشه و رو به افول هستند، ولی باید برای آینده کشور مراقب بود.

وی افزود: دلسوزان و افراد باسابقه انقلاب دل در گروی موفقیت و سربلندی انقلاب و نظام اسلامی دارند و اجازه تداوم این حرکت‌ها را نخواهند داد.

هاشمی تصریح کرد: دوران قانون‌ستیزی و اقدامات خودسرانه به سر آمده و آگاهی ملت‌ها، انفجار اطلاعات و سوز دل دل‌سوختگان سختی کشیده، سرانجام راه سعادت و رهایی ملت‌ها را خواهد گشود.

در ابتدای این دیدار جمعی از حاضرین، دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را پیرامون اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و فضای دانشگاه‌ها مطرح و خواستار پاسخ و ارائه راهکار از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد شدند

