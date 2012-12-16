همایش عفاف و حجاب در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش عفاف و حجاب خواهران بسیج ادارات شهرستان ورامین عصر یکشنبه با حضور بیش از 400 خواهر بسیجی کارمند، دانش آموز و دانشجو در سالن همایش آبفا روستایی شهرستان ورامین برگزار شد.

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران و امام جمعه موقت ورامین، حجت الاسلام جعفر محسن زاده امام جمعه خیرآباد، سیدجمال جلیلی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری، سیدرضا طباطبایی و حبیب الله ابراهیمی بخشداران مرکزی ورامین و قرچک، سرهنگ پاسدار مرتضی مؤمنی فر فرمانده سپاه شهرستان ورامین و جمعی از فرماندهان سپاه و پایگاههای بسیج شهرستان ورامین و استان تهران نیز در این همایش حضور داشتند.

فرمانده بسیج ادارات ورامین در این همایش، اهمیت مقوله حجاب را مهترین عامل برپایی این نشست عنوان داشت.

ولی الله سراقی، پیشگیری از عوامل بدحجابی را از جمله مباحث این نشست مطرح کرد که می توان با الگوبرداری از ائمه اطهار (ع) به آنچه که در خور شأن زن است دست یافت.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد تا بتوان با استفاده از تجربیات کارشناسان، زنان جامعه را با فواید حجاب آشنا کرد.

سراقی شناساندن جایگاه اصلی زن در جامعه اسلامی را توسط حجاب از مهمترین راهکارهای چنین نشستهایی برشمرد.

در پایان این همایش، جوایز و لوحهای تقدیری به تعدادی از بسیجیان نمونه ادارات و همچنین فاطمه تاجیک، دبیر این همایش و فرمانده پایگاه بسیج بانوان ادارات ورامین اهدا شد؛ خدیجه شیرازی، زهرا نیکوطلب، منیره تاجیک، طاهره علی رحیمی، پری مولایی، فاطمه طریقت و منیژه رستمی در این مراسم از سوی مسئولان لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود دریافت کردند.

همچنین با قرعه کشی در میان حاضران این همایش، به چهار نفر از بسیجیان، هدایایی ارزنده اهدا شد.