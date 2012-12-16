نوسازی واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده آمل

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرسلیمانی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات شورایاری محله 11 شهر آمل اظهار داشت: تاخیر در تکمیل پل روگذر شمال – جنوب تقاطع بلوار جانبازان و طالب آملی ناشی از نوسانات قیمت مصالح از سوی پیمانکار بوده است.

وی گفت: پیمانکار پروژه حدود پنج میلیارد ریال در اجرای آن زیان دیده اما با این وجود پروژه متوقف نشده و به طور حتم تا پایان امسال بهره برداری خواهد شد.



امیر سلیمانی، نقش شورایاران محلات در شناسایی و رفع مشکلات مناطق و محلات شهری را به عنوان بازوان شورای اسلامی شهر و شهرداری مثبت و سازنده ارزیابی کرد.

وی بر رسیدگی به مشکلات و مسائل خدمات شهری، نظافت مطلوب محلات و اجرای مطلوب پروژه ها و رفع مشکلات سطح محلات آمل با همکاری شورایاران تاکید کرد.

شهردار آمل، از وجود حدود 404 هکتار بافت فرسوده در این شهر و اضافه شدن مناطقی دیگر از محلات آمل به مساحت موجود بافت فرسوده در این شهر تاریخی خبر داد.



امیرسلیمانی گفت: در سالهای اخیر با حمایت دولت و اختصاص تسهیلات تشویقی بخش بسیاری از واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهر آمل نوسازی شد.



شهردار آمل تصریح کرد: این امر سبب خواهد شد تا روند نوسازی واحدهای مسکونی در مسیر بلوار طالقانی افزایش یابد.



شهر آمل، 250 هزار نفر جمعیت دارد.