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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۸

امیرسلیمانی خبر داد:

نوسازی واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده آمل

نوسازی واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده آمل

آمل - خبرگزاری مهر: شهردار آمل گفت: نوسازی واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده این شهر انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرسلیمانی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات شورایاری محله 11 شهر آمل اظهار داشت: تاخیر در تکمیل پل روگذر شمال – جنوب تقاطع بلوار جانبازان و طالب آملی ناشی از نوسانات قیمت مصالح از سوی پیمانکار بوده است.

وی گفت: پیمانکار پروژه حدود پنج میلیارد ریال در اجرای آن زیان دیده اما با این وجود پروژه متوقف نشده و به طور حتم تا پایان امسال بهره برداری خواهد شد.

امیر سلیمانی، نقش شورایاران محلات در شناسایی و رفع مشکلات مناطق و محلات شهری را به عنوان بازوان شورای اسلامی شهر و شهرداری مثبت و سازنده ارزیابی کرد.

وی بر رسیدگی به مشکلات و مسائل خدمات شهری، نظافت مطلوب محلات و اجرای مطلوب پروژه ها و رفع مشکلات سطح محلات آمل با همکاری شورایاران تاکید کرد.

شهردار آمل، از وجود حدود 404 هکتار بافت فرسوده در این شهر و اضافه شدن مناطقی دیگر از محلات آمل به مساحت موجود بافت فرسوده در این شهر تاریخی خبر داد.

امیرسلیمانی گفت: در سالهای اخیر با حمایت دولت و اختصاص تسهیلات تشویقی بخش بسیاری از واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهر آمل نوسازی شد.

شهردار آمل تصریح کرد: این امر سبب خواهد شد تا روند نوسازی واحدهای مسکونی در مسیر بلوار طالقانی افزایش یابد.

شهر آمل، 250 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1767992

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