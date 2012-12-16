کشف 4 کیلو هروئین و دستگیری اعضای باند سه نفره سوداگران مرگ در ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چناری در بیان جزئیات این خبر گفت: مأموران این یگان پس از 2 ماه کار اطلاعاتی اقدام به شناسایی محل تهیه و توزیع موادمخدر از نوع هروئین در یکی از روستاهای اطراف شهر ورامین کردند.

وی اضافه کرد: طی شناسایی محل مذکور با انجام یکسری تحقیقات محسوس و غیرمحسوس مشخص شد ، فردی با تشکیل باندی از استان های شرقی کشور اقدام به وارد کردن موادمخدر می کند و سپس با اضافه کردن مقادیری قرص مسکن، در بسته بندی های مختلف آن را در بین معتادان توزیع می کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با به دست آمدن اطلاعات فوق، با هماهنگی دستگاه قضائی و در فرصت مناسب مخفیگاه باند یاد شده در یک اقدام غافلگیرانه مورد بازرسی تیم عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بازرسی کامل محل اختفاء قاچاقچیان، مقدار چهار کیلو و 304 گرم هروئین، مقادیری موادمخدر از نوع شیشه، یک دستگاه خوردو پژو، پنج دستگاه گوشی تلفن همراه، یک عدد باتوم فنری، یک عدد افشانه دفاع شخصی ناتو و مقداری اسناد و مدارک کشف و 3 نفر از اعضای باند اهل یکی از شهرستان های غربی دستگیر شدند و متهمان با تشکیل پرونده مقدماتی و موارد مکشوفه جهت رسیدگی بیشتر تحویل مقامات قضائی شدند.

سرهنگ چناری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرشرق استان تهران با تشکر از همکاریهای خوب مردمی از آنان خواست ضمن اعلام اخبار پیرامون فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر به پلیس 110، گزارش های ویژه خود را برای برخورد لازم، از طریق تلفن 128 با ستاد خبری پلیس مبارزه با مواد مخدردر میان بگذارند.