انهدام باند فعال مواد مخدر در پارس جنوبی/ توقیف خودرو حامل کالای قاچاق در دیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی ویژه پارس جنوبیاز انهدام یک باند فعال موادمخدر و کشف بیش از 13کیلوگرم مواد مخدر در این منطقه خبر داد و اظهارداشت : مأموران ایستگاه بازرسی شهیدمصطفی خمینی(ره) بندو ، حین کنترل خودروهای عبوری در حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودروی اتوبوس مظنون و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

سرهنگ خدابخش نیکنام تصریح کرد: در بررسی های دقیق انجام شده توسط پلیس از اتوبوس مذکور سه نفر مسافر زن اهل و ساکن اندیمشک که به طور ماهرانه‌ای مواد مخدر را در بدن خود جاسازی داده بودند شناسایی کرد.

وی افزود: از متهم اول پنج کیلو و 500 گرم تریاک،از دومین متهم نیز پنج کیلو و 500 گرم تریاک و از نفر سوم دو کیلو و 400گرم تریاک کشف و ضبط کرد.

این مقام انتظامی جمع موادمخدرهای کشف شده را 13کیلو و 400 گرم عنوان کرد و گفت: این اتوبوس از بندرعباس به سمت اهواز در حرکت بوده است.

شناسایی و توقیف خودرو حامل کالای قاچاق در دیلم



با تلاش و هوشیاری پلیس شهرستان دیلم " استان بوشهر" یک دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق در این شهرستان شناسایی و توقیف شد. ماموران مبارزه با کالای قاچاق و ارز شهرستان دیلم در راستای تشدید و مبارزه جدی و همه جانبه با قاچاق کالا حین کنترل خودروهای در حال عبور در حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه وانت پیکان مظنون شدند.

پلیس بلافاصله خودرو مورد نظر را متوقف و در نتیجه در بازرسی های به عمل آورده از آن تعداد 124 قطعه لوازم یدکی خارجی فاقد هر گونه مجوزی کشف و ضبط کرد.

خودرو توقیف و راننده به همراه محموله کشف شده جهت سیر مراحل قانونی به پایگاه انتظامی انتقال داده شد. ارزش قطعات یدکی کشف شده بالغ بر 70 میلیون ریال برآورد شده است.

پاک‌سازی کوهستان توسط کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی



همزمان با گرامی‌داشت روز جهانی کوهستان و با شعار "ارج نهادن به زندگی در کوهستان"، واحد حفاظت محیط زیست پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی اقدام به برگزاری اردوی یک‌روزه تفریحی جهت پاک‌سازی کوهستان توسط کارکنان این مجتمع کرد.

در این برنامه که با هدف اشاعه فرهنگ پاس‌داشت محیط زیست در محل کوه‌های اطراف چشمه کلات برگزار شد، پرسنل شرکت کننده ضمن بهره‌مندی از طبیعت زیبای کوه و صرف صبحانه در کنار چشمه، در مسیر برگشت با استفاده از کیسه زباله‌هایی که در اختیارشان قرار داده شده بود اقدام به جمع‌آوری زباله و پاک‌سازی محیط کوهستان کردند.

تهیه و توزیع دستکش برای جمع‌آوری زباله، تهیه و توزیع ژل ضدعفونی کننده دست و پذیرایی از شرکت‌کنندگان نیز از دیگر برنامه‌های اجرایی در این روز بوده‌اند.

اختصاص 3 میلیارد تومان اعتبار باید برای نوسازی مدارس بوشهر



استاندار بوشهر گفت: در یک ‌سال آینده 3 میلیارد تومان اعتبار باید برای تجهیز و نوسازی مدارس استان بوشهر اختصاص یابد.

فریدون حسنوند افزود: پس از بازدید از آموزشگاه بلال تنگک‌دو بوشهر و تخصیص 100 درصد اعتبار مدرسه در حال ساخت قرار شد تا پایان بهمن ماه امسال این مدرسه تحویل آموزش و پرورش داده شود. با اولویت‌بندی طرح‌ها بر اساس تصمیمات کمیته تخصصی تا مهر ماه سال آینده چندین آموزشگاه تحویل آموزش و پرورش داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: در مرحله اول یک میلیارد تومان برای تجهیز مدارس و در مرحله بعدی نیز تا دو میلیارد تومان اعتبار به این منظور اختصاص داده شود.

جمع‎آوری 234 میلیون تومان کمک‎های مردمی در طرح احسان حسینی در گناوه



مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه گفت: 234 میلیون و 50 هزار تومان کمک‎های مردمی در اجرای طرح احسان حسینی در شهرستان گناوه جمع‎آوری شد.

اکبر علی‌پور مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه از بهره‎مندی 15 نیازمند از خدمات درمانی کمیته امداد گناوه خبر داد و اضافه کرد: با توجه به نیاز مددجویان در ارتباط با درمان، یکی از خدمات کمیته امداد به نیازمندان در زمینه درمانی است.

وی از ارسال 48 پرونده وام مشاغل خانگی مددجویان کمیته امداد گناوه به اداره کار خبر داد و افزود: در سه ماهه سوم سال جاری، 15 نیازمند واقعی تحت حمایت از کمک‎های درمان بهره‎مند شدند که در مجموع 726 هزار تومان به این افراد پرداخت شده است.

اجرای دو هزار ساعت تبلیغ ایام محرم در کنگان



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی از انجام 2000 ساعت تبلیغ در ایام محرم 1434 هجری در این شهرستان خبر داد و گفت: نهضت خونین عاشورا و کربلای امام حسین (ع) از وقایعی است که هرچه زمان می‌گذرد، انسان ها به ابعاد، پیام ها، عبرت ها و درس های آموزنده ی آن بیشتر پی می برند.

حجت الاسلام رحیم اهرمی افزود: در این مدت مبلغین و مبلغات ضمن رعایت صورتجلسه شئونات فرهنگی ارسالی از مرکز به برپایی و برگزاری نماز جماعت، گفتمان دینی، حضور در مدارس و ارائه مشاوره های دینی، پاسخگویی به مسائل شرعی، آموزش و روخوانی قرآن کریم و انجام مجالس وعظ و سخنرانی به میزان دو هزار و 500 ساعت تبلیغ همت کردند.

وی گفت: این اداره با تعداد 70 مبلغ بومی و اعزامی و 50 مبلغه بومی از حوزه های علمیه فاطمه الزهرا (س) و الزهرا (س) کنگان و عسلویه با اعزام به روستاها در راستای اعزام روحانیون به مناطق دورافتاده و محروم اقدام کرد.

انجام 700 نفر روز تبلیغ دینی در دشتستان



کارشناس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان از انجام 700 نفر روز تبلیغ دینی در دهه سوم محرم 1434 در دشتستان خبر داد و اظهار داشت: در دهه سوم محرم 55 مبلغ و مبلغه به منظور تبلیغ آموزه های دینی و تعالیم قرآنی در مناطق مختلف شهرستان دشتستان فعالیت تبلیغی داشتند.

امرالله حسن پور اضافه کرد: در دهه ی سوم محرم پنج نفر از حوزه علمیه چهارده معصوم (ع) برادران، 10 نفر از حوزه علمیه خواهران، 25 روحانی مستقر و 15 نفر روحانی بومی، فعالیت‌های تبلیغی را در این شهرستان انجام دادند.

وی تبلیغ چهره به چهره و تبیین وقایع و فلسفه قیام اباعبدالله الحسین (ع)، اقامه نماز جماعت، برگزاری دوره های آموزشی احکام، روخوانی، روانخوانی و تفسیر قرآن کریم و برپایی جلسات جزء خوانی قرآن کریم را از جمله فعالیت های مبلغین در دهه سوم محرم برشمرد.

برگزاری دوره تربیت و تعالی ناحیه ای در سپاه شهرستان جم



مسئول عقیدتی سیاسی سپاه شهرستان جم اظهار داشت: دوره تربیت و تعالی ناحیه ای به حضور تعدادی از مدیران بسیج در سپاه شهرستان جم برگزار خواهد شد .

ستوانیکم پاسدار اسدالله حسینی هدف اصلی از اجرای این دوره را تحکیم و ارتقای پایه های معرفتی، بصیرتی، اخلاقی و معنوی فرماندهان و مدیران بسیج عنوان کرد .

وی در خصوص چگونگی برگزاری این دوره گفت: این دوره سالانه بوده است و به مدت دو روز و به دو روش حضوری و غیر حضوری و در سه بخش اعتقادی، اخلاقی و سیاسی جهت بصیرت افزایی بسیجیان برگزار می شود. در این دوره سعی شده است که در خلال کلاسها از برنامه های فرهنگی و پخش کلیپهای مذهبی نیز استفاده شود .

تجدید میثاق دانش آموزان بوشهری با شهدای شلمچه



450 نفر از دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان شهر بوشهر ضمن حضور در منطقه عملیاتی شلمچه و نثار صلوات و قرائت فاتحه به شهدای این منطقه با شهدای هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

دانش آموزان برادر بوشهری فردا از مناطق عملیاتی هویزه، دهلاویه و اروند کنار دیدن خواهند کرد. 450 دانش آموز بوشهری فردا شب با حضور در پادگان شهید حبیب اللهی ضمن فراگیری آموزشهای عملی درس آمادگی دفاعی، رزمایش فرهنگی رزمی نیز اجرا خواهند کرد.

این اولین کاروان اعزامی دانش آموزان برادر شهرستان بوشهر است که به این مناطق رهسپار شدند و زمان اعزام دو کاروان دیگر بعدا اعلام می شود.

اجرای 25 طرح قرآنی در کنگان



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان اظهار داشت: در این دنیای سراسر گرفتاری که به سوی دروازه های رنگارنگ کاذب سوق می دهد قرآن کریم این کتاب حیات بخش، دروازه ای است که انسان را به سر منزل سعادت ابدی رهنمون می سازد و آموزش قرآن کریم و اجرای برنامه های قرآنی گامی مهم و ارزشمند فرا راه ماست که اداره تبلیغات اسلامی کنگان با همکاری و همفکری فعالان قرآنی به اجرا می گذارد.

حجت الاسلام رحیم اهرمی افزود:برگزاری های کلاس های قرآنی در رشته های مختلف از روخوانی و روان خوانی قرآن کریم گرفته تا تجوید و مفاهیم، برگزاری محافل قرآنی، اجرای مسابقات قرآنی، تجلیل از فعالان قرآنی و برگزاری مسابقه نور الهدی از اهم این طرح های قرآنی است.