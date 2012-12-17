مرکز رفاهی تهدید تالاب بین المللی ارژن/ ویلاها و باغها در راهند

به گزارش خبرنگار مهر، تالابهای استان فارس به واسطه خشکسالیهای پی در پی در شرایط بحرانی به سرمی برند.

این خشکیها باعث شده که بستر اغلب دریاچه های استان توان شوک جدید را نداشته باشد و اکنون که خبر رسیده یک مرکز رفاهی در ارژن در حال ساخت است کارشناسان نسبت به سرنوشت اکوسیستم منطقه نگران هستند.

دبیر موسسه 13 فروردین در این خصوص به خبرنگار مهر بیان کرد: تالاب بین المللی ارژن در مسیر کازرون - شیراز و در کنار جنگلهای زاگرس جنوب غرب آخرین زیستگاه شیر ایرانی از حدود 40 سال قبل به عنوان اولین ذخیره گاه کره است کع توسط یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.

علی اکبر کاظمینی افزود: جنگلهای اطراف این تالاب و منطقه حفاظت شده گوزن زرد(میانکتل) در نزدیکی این تالاب ارزش اکولوژیکی آن را دو چندان کرده است.

وی با اشاره به ساخت مجتمع رفاهی در کنار تالاب بین المللی ارژن بیان کرد: ساخت این مجتمع در کنار تالاب بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و کار کارشناسی است در صورتیکه در بعد اجتماعی و اقتصادی بیان می شود که ساخت این مجتمع باعث ایجاد اشتغال در منطقه می شود در حالیکه افرادی که از جاده کازرون - شیراز عبور می کنند رستورانها،مکانهای رفاهی و... زیادی وجود دارد و علاوه براینکه احداث این مجتمع تالاب را تهدید می کند امنیت شغلی مردم را نیز به مخاطره می اندازد.

این فعال محیط زیست با اشاره به پتانسیلهای تالاب ارژن بیان کرد: این تالاب به دلیل شرایط خاصی که داشته به عنوان ذخیره گاه زیست کرده از سوی یونسکو معرفی شده و درست نیست که شرایطی به وجود آوریم که این تالاب از حالت بین المللی و ثبت جهانی بیرون رود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح زون گفت: این طرح در سازمان محیط زیست در حال تدوین و تصویب است، در این طرح بر تفرج مردم در کنار تالابها اما بر اساس ضوابط و مقرراتی تاکید دارد علاوه براین در راستای اجرای این طرح بر فعالیتهای سازگار با طبیعت نیز مانند مرکز بازدیدکننده از تالاب و برج پرنده نگری تاکید دارد.

کاظمینی ادامه داد: در راستای اجرای طرح زون تمام اقدامات باید با حفظ ظرفیت مشخص و رعایت اصول اکولوژیکی زیستمندان تالاب صورت گیرد و حق بهره برداری فقط در چارچوب طرح مدیریت داده می شود.

دبیر موسسه 13 فروردین تاکید کرد: به طور حتم با انجام طرحهای بدون کارشناسی در مناطق چهارگانه محیط زیست عواقب دیگری متوجه آن مناطق می شود و درست همزمان با شروع عملیات این مجتمع تابلو بزرگی در کنار آن زده شده و خرید و فروش زمین، باغ و ویلا را تبلیغ کرده است.

وی گفت: بر این اساس حرکت در راستای توسعه ناپایدار و تصمیماتی تحت فشار به محیط زیست و منابع طبیعی به عواقب آن بیندیشند و با حفظ قانون و منابع ملی و احترام به قانون و آئین نامه های محیط زیست و منابع طبیعی و با بکارگیری نظرات کارشناسی به ترسیم خط پیشرفت و حفظ منابع در مسیر صحیح کمک کنند.