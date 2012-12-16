تعریض کامل محور سوادکوه 90 میلیارد اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام عباس رستمی روز یکشنبه در نشست خبری هفته حمل و نقل اظهار داشت: هم اکنون 21 پروژه با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد تومان توسط شرکت ساخت و توسعه راههای کشور در مازندران در حال اجرایی شدن است.

وی افزود: 93 کیلومتر از جاده گدوک به قائم شهر در محور سوادکوه توسط چهار پیمانکار با 135 میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست.

نماینده شرکت ساخت و توسعه راههای کشور در مازندران با اشاره به اینکه 42 کیلومتر از عملیات چهارخطه کردن محور سوادکوه از گدوک تا قائم شهر انجام شده است، تصریح کرد: برای اتمام پروژه چهار خطه کردن محور سوادکوه نیازمند 90 میلیارد تومان اعتبار هستیم.

رستمی با بیان اینکه سه پیمانکار با اعتبار 50 میلیارد تومانی در کمربندی ساری مشغول فعالیت هستند، یادآور شد: بخش عمده ای از این پروژه اجرایی و به زودی این طرح مرکز استان بهره برداری می شود.

این مسئول حوزه راهسازی با اعلام اینکه پیشرفت فیزیکی کمربندی جنوبی بابل 65 درصد است، افزود: این پروژه که به طول 16 کیلومتر بوده با صرف اعتبار 44 میلیارد تومانی توسط چهار پیمانکار آغاز شده که اتمام آن نیازمند 70 میلیارد تومان اعتبار دیگر است.

رشد 41 درصدی بارگیری در امیرآباد



سید علی نعیمی، مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد نیز در سخنان کوتاهی میزان تخلیه و بارگیری این بندر را در هشت ماهه نخست امسال، بالغ بر 2.7 میلیون تن اعلام کرد.

وی افزود: میزان تخلیه و بارگیری در بندر امیرآباد در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 41 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بیان داشت: هم اکنون حمل و نقل ریلی توسط راه آهن شمال در این بندر توسعه یافته و سبب اشتغالزایی مناسبی در منطقه شده است.

نعیمی با بیان اینکه چهارمین اجلاس مسئولان بنادر و دریانوردی کشورهای حاشیه دریای خزر، چند هفته گذشته در آکتائو قزاقستان برگزار شده است، افزود: امیرآباد در سال 93 میزبان این نشست در بهشهر خواهد بود.

وی میزان بارگیری و ترانزیت کالا در بندر امیرآباد طی سال 88 را بالغ بر یک میلیون تن اعلام کرد.