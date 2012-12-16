افت فشار یا قطعی گاز در هیچ نقطه استان سمنان وجود ندارد

علیرضا جراحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بارش برف و برودت هوا در سطح استان سمنان، اظهار داشت: اقدامات لازم برای پایداری شبکه گاز در سطح استان انجام شده و در هیچ نقطه ای افت فشار یا قطعی گاز وجود ندارد.

وی افزود: تمامی اقدامات و تلاش های این شرکت در راستای جلوگیری از هر گونه وقفه در تامین گاز شهروندان بوده و به هیچ عنوان قطع گاز مشترکین مطرح نیست، گفت: تمهیدات بسیار مناسبی با هماهنگی مسئولان سطح استان و همچنین برای مقابله با بحران های احتمالی افت فشار گاز اندیشیده شده است که بدیهی است مشترکین گاز هم با حداکثر صرفه جویی در مصرف، شرگت گاز را در راه تحقق اهداف خود یاری خواهند کرد و ان شاءا... زمستان سالجاری نیز بدون مشکل سپری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان با اشاره به اینکه گاز این استان از سه نقطه خط 48 اینچ شمال – شمال شرق کشور، خط 16 اینچ علی آباد کتول به شاهرود و 16 اینچ ری – سمنان تغذیه می شود، اظهار داشت: خطوط انتقالی نیز شرایط مطلوبی دارند.

جراحی از پایداری مناسب شبکه گاز استان سمنان خبر داد و افزود: تقویت و افزایش ضریب امنیت شبکه های شهری از طریق افزایش تعداد و ظرفیت ایستگاه های تقلیل فشار شهری، گازرسانی به روستاهای صعب العبور استان، گازرسانی به پروژه های مسکن مهر، تشکیل جلسات مختلف به منظور رفع مشکلات چالش های موجود، از جمله اقداماتی بوده است که با جدیت هرچه بیشتر در دستور کار مسئولین این شرکت قرار داشته و کلیه این اقدامات منجر به پایداری شبکه گاز استان و جلوگیری از هرگونه قطع احتمالی گاز مشترکین در سراسر استان شده است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته بحران قبل از فصل سرد سال در استان سمنان گفت: نسبت به تخصیص منابع و امکانات موجود گروه های مقابله با بحران تشکیل شد و در زمان بروز بحران تحت سرپرستی سرگروه های مختلف فعالیت می کنند.

جراحی افزود: با توجه به برودت و کاهش دمای هوا و به تبع آن افزایش استفاده از وسایل گرمایشی توسط همشهریان، کوچکترین سهل انگاری در استفاده از گاز طبیعی منجر به بروز حوادث جبران ناپذیر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان با اشاره به لزوم فرهنگ سازی استفاده ایمن و بهینه از گاز طبیعی ادامه داد: کارشناسان شرکت گاز استان و تلفن های 194 پست امداد بصورت شبانه­ روزی آماده پاسخگویی و خدمات رسانی به مردم شریف استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: از تمامی هم استانی های عزیز خواهشمند است ضمن رعایت نکات ایمنی اعلام شده توسط رسانه ها و روزنامه ها و سایر منابع، در صورت وجود ابهام در موارد ارائه شده مراتب را به اطلاع کارشناسان این شرکت به منظور ارائه راهکارهای لازم اعلام کنید.

جراحی با اشاره به لزوم رعایت ایمنی گاز به منظور حفظ سلامت و سپری کردن زمستانی بی خطر به اهمیت توجه به نکات ایمنی تاکید کرد و افزود: نقص در سیستم تخلیه دود و محصولات احتراق منجر به بازگشت منواکسید کربن از دودکش ها به فضای داخل شده و در صورت استنشاق این گاز منجر به مسمومیت می شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: لذا ضمن بازدید دوره ای از دودکش ها و ایجاد اطمینان از مکش گاز و باز بودن مسیر دودکش ها، باید توجه داشت که هر وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش مناسب، مجزا و مجهز به کلاهک باشد.